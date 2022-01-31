INFINITY L＆T擬斥逾13億元收購物流供應商

Access World Group於意大利成立，80多年來不斷擴展物流業務，逐漸成為一家全球性的綜合物流服務供應商，業務遍及亞洲、非洲、歐洲、中東、北美及南美逾25國，總部設於瑞士。

該公司主要從事的服務包括：在倫敦金屬交易所(LME)及紐約商品交易所(COMEX)批准的倉庫，以及未獲交易所許可的倉庫中儲藏黑色及有色金屬等商品；物流服務，包括以貨車、鐵路、船舶或空運方式處理運輸貨物，涵蓋從生產地到消費地的整個供應鏈；其他增值服務，如抵押品管理、金屬切割和包裝、進出口清關以及鐵合金批量篩選和粉碎。

Access World Group為所有主要商品市場提供服務，如黑色及有色金屬、林產品及農產品、項目貨物、聚合物和石油及天然氣，在全球擁有300多個倉庫，部分倉庫獲准儲藏在LME和COMEX以權證買賣的材料，並在全球僱用逾1,000名員工。

董事認為，收購事項將提高集團在國際上的品牌知名度及宣傳，使集團更能在各國吸引更多潛在客戶，將有助集團鞏固其形象及提高集團的聲譽，有利於集團的未來發展。