業主加快減價出貨過年　美孚大減320萬

臨近歲晚，部分業主加快減價出貨過年，荔枝角美孚新邨三房單位放盤4個月，原業主見市場減價盤增加，終大幅累減320萬港元於新年前易手，成交價1,010萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳子雄表示，小西灣藍灣半島6座中層E室，實用面積約578方呎，套三房間隔，望海景，獲外區租客鍾情，原先月租叫價約2.38萬元，議價後以2.1萬元租出，呎租約36.3元。

●中原陳凱超稱，西灣河鯉景灣逸康閣低層E室，實用面積約536方呎，兩房間隔，望內園景，以每月1.7萬元租出，呎租約32元，原業主於1994年以312萬元買入。

●美聯黃建軍指，北角健威花園C座低層8室，實用面積約446方呎，兩房間隔，獲同區上車客以714.7萬元成交，呎價約16,025元，原業主於2005年6月以約170萬元購入，是次轉手帳面獲利約544.7萬元，物業升值約3.2倍。

●世紀21北山嚴智贇透露，北角金龍大廈C座高層2室，實用面積約857方呎，三房間隔，望樓景，獲區外換樓客以約1,650萬元承接，呎價約19,253元，原業主於2003年11月以376萬元購入自住，持貨逾18年帳面獲利1,274萬元，期內升值約3.4倍。

●利嘉閣鄧惠源透露，鴨脷洲南區．左岸中層A室，實用面積約1,802方呎，四房雙套連工人套房間隔，擁全海景，日前以9.3萬元獲承租，呎租約52元，業主於2016年10月以約9,247.3萬元購入上述單位，新租客人因子女就讀南區學校，希望搬近黃竹坑站決定承租。

－－－－－

九龍區

●美聯吳志輝指，荔枝角美孚新邨2期百老匯街39號高層D室，實用面積約870方呎，三房間隔，望內街景，原先放盤叫價1,330萬元，鑑於近日市場減價盤增加，單位放盤4個月，終累減320萬元於農曆新年前易手，成交價1,010萬元，呎價約11,609元。

●中原馮健平稱，荔枝角美孚新邨1月全月錄得13宗買賣，項目5期蘭秀道14號頂層戶，實用面積約604方呎，三房間隔，望街景，去年底開價800萬元，見疫情來襲多次調整叫價，現以707萬元成交，呎價約11,705元，新買家為同區分支家庭上車客。

●美聯陳瑞香表示，長沙灣宇晴軒7座低層C室，實用面積約485方呎，兩房間隔，吸引睇好後市用家趁新年前承接，成交價903萬元，呎價約18,619元。

●香港置業曾家輝表示，長沙灣愛海頌3座中層H室，實用面積約505方呎，兩房間隔，以約1.9萬元放租約1個月，即吸引同區客洽詢，雙方經議價後減價2,000元，以1.7萬元租出，呎租約33.7元，新租客為姐妹，睇樓兩次即決定承租。

●中原伍國俊透露，何文田皓畋5座中層D室，實用面積約529方呎，三房間隔，以1,150萬元成交，呎價約21,739元，原業主於2017年12月以1,023.22萬元購入，持貨4年多帳面獲利126.78萬元離場，期內升值約12%。

●香港置業薛春華指，奧運站凱帆軒1座高層D室，實用面積約450方呎，兩房間隔，享海景，以約2萬元放租後1個月，即吸引區外客洽詢，議價後減價至以約1.8萬元租出，呎租約40元，較市價低約3%。

●世紀21富山劉倩彤表示，慈雲山居屋慈愛苑M座高層2室，實用面積650方呎，三房間隔，望山景，未補價第二市場開價668萬元，累減47萬元或7%，以621萬元易手，呎價約9,554元。

●香港置業胡耀才稱，啟德尚．珒溋2座中層C室，實用面積約465方呎，兩房連露台間隔，望園景，以1.9萬元放租約1個月，即吸引外區客洽詢，雙方經議價後減1,200元，以1.78萬元租出，呎租約38.3元，新租客為家庭客。

－－－－－－

新界區

●利嘉閣梁均耀表示，青衣灝景灣6座低層F室，實用面積約538方呎，兩房間隔，望園景，由去年9月放盤，原先叫價850萬元，累減50萬元或約5.9%，以800萬元易手，呎價約14,870元，屋苑入場費由830萬元起。

●利嘉閣鄺皓聰稱，青衣青泰苑D座中層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望公園景，已補價自由市場叫價600萬元，及後累減55萬元或約9.2%，以545萬元售出，呎價約13,591元，屋苑現時約有17個單位放售，叫價由518萬元起。

●利嘉閣陳志傑指，葵涌新葵芳花園A座中低層2室，實用面積約415方呎，兩房間隔，單位放盤約一周，原先叫價660萬元，經議價後減價20萬元或3%，新近以640萬元沽出，呎價約15,422元，原業主於2019年1月以約600萬元購入，持貨約3年帳面獲利約40萬元，單位升值約7%。

●祥益林英傑表示，屯門OMA OMA第2A座中層D室，實用面積約458方呎，兩房間隔，外區客見單位附發展商裝修及傢俬，決定以1.1萬元租入，呎租約24元。

●中原曾慧敬指，屯門居屋兆禧苑D座中層16室，實用面積約363方呎，一房間隔，已補價自由市場叫價438萬元，議價後以405萬元成交，呎價約11,157元，新買家為外區上車客。

●祥益胡志偉稱，屯門豐景園4座高層5室，實用面積約341方呎，兩房間隔，新買家為區內客，見原業主有議價空間，叫價由508萬元，累減13萬元，以495萬元購入自用，呎價約14,516元。

●祥益胡志偉表示，屯門翠寧花園4座低層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，新買家為區內客，從友愛邨搬遷至該屋苑，主要鍾情該區交通，以475萬元購入上址作自住用途，呎價約9,814元。

●祥益古文彬透露，屯門叠茵庭8座高層D室，實用面積約376方呎，兩房間隔，放租4天即獲承租，新租客為同屋苑客，由於原居所無法續租，考慮到熟悉區內環境以及搬遷方便，遂便決定預繳半年租金，以月租1.2萬元即睇即租上址，呎租約31.9元。

●祥益林家倫稱，天水圍嘉湖山莊賞湖居1座高層A室，實用面積約636方呎，套三房間隔，原業主由1月初叫價710萬元，累減22萬至688萬元，獲外區首置客即睇即買作自住用途，呎價約10,818元。

●利嘉閣莫家進表示，元朗新元朗中心4座中低層H室，實用面積約639方呎，三房間隔，以900萬元沽出，呎價約14,085元，原業主於2014年10月以約613.8萬元購入，持貨約7年帳面獲利約286.2萬元，物業升值約47%。

●中原王勤學指，元朗區1月累錄約108宗二手買賣，剛過去的周末錄得6宗，區內御景園1座中層E室，實用面積約485方呎，叫價590萬元，減價15萬元，以575萬元易手，呎價約11,856元，新買家為上車客。

●中原藍浩然表示，粉嶺名都1月暫錄約7宗買賣，包括6座中層H室，實用面積約454方呎，三房間隔，開價約638萬元，因業主打算移民，故提供較大議空間，減價至596萬元獲承接，呎價約13,128元，原業主則於1997年以313萬元，持貨25年帳面獲利約283萬元，單位升值約90.4%。

●中原楊頌堯稱，大埔中心1月共錄約4宗買賣，屋苑19座中層E室，實用面積約522方呎，三房間隔，開價約860萬元，議價後以838萬元沽出，呎價約16,054元。

●世紀21奇豐周淑萍透露，火炭駿景園8座中層C室，實用面積約974方呎，套三房間隔，原先叫價1,350萬元，放盤兩個月，減價100萬或約7.4%，以1,250萬元成交，呎價約12,834元，原業主於1997年5月購入上址，當時作價622萬元，持貨逾24年帳面獲利628萬元，單位期內升值約1倍。

●世紀21奇豐李仕明指，沙田曉翠山莊9座低層B室，實用面積約1,184方呎，連車位成交價1,488萬元，呎價約12,568元，原業主於2001年10月購入上址，當時作價533萬元，持貨20年多帳面獲利955萬元，期內升值約1.8倍。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田富豪花園麗人閣低層D室，實用面積約560方呎，三房間隔，成交價658萬元，呎價約11,750元，原業主早於1991年5月購入，當時作價140萬元，持貨逾30年帳面獲利518萬元，期內升值約3.7倍。

●世紀21奇豐吳元利稱，銀炭銀禧花園8座低層E室，實用面積約506方呎，兩房間隔，放盤3個月，原先開價800萬元，減價81萬元或減幅10.1%，終以719萬元沽出，呎價約14,209元，原業主於2018年12月購入，當時作價630萬元，持貨3年多帳面獲利89萬元，期內升值約14%。

●中原侯惠良透露，沙田第一城1月錄約30宗二手買賣，較12月錄約27宗升11.1%，平均實用呎價約17,205元，屋苑51座低層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔，議價後以515萬元易手，呎價約18,134元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山新港城1月暫錄約6宗二手買賣，其中L座中層2室，實用面積約363方呎，兩房間隔，日前以620萬元易手，呎價約17,080元，新買家為用家。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢清水灣洪屋村單號屋全幢，套四房間隔，望山景，終以2,000萬元沽售，原業主於2005年5月購入，當時作價598萬元，持貨近17年帳面獲利1,402萬元，期內升值逾2倍。

●利嘉閣王亦俊稱，將軍澳晉海3B座高層D室，實用面積約477方呎，兩房間隔，以898萬元易手，呎價約18,826元，原業主於2018年5月以約846.5萬元購入，持貨至今近4年帳面獲利約51.5萬元，單位升值約6.1%。