半山及啟德項目年廿九連錄大額買賣
2022年01月31日 21:05
東網電視更多新聞短片
新盤市場年廿九連錄大額買賣，其中港島半山豪宅項目錄逾億港元大刁，啟德發展區亦有新盤特色單位以逾5,500萬元新高價易手。
●OASIS KAI TAK特色戶連車位賣5538萬元 創項目新高
會德豐地產啟德OASIS KAI TAK於周一(31日)招標售出一伙頂層連天台特色戶，售價更創出項目新高。售出單位為第2座36樓A室，實用面積1,530方呎，連面積785方呎天台，享開揚維港及啟德景色，內設私人樓梯直達天台，單位附室內設計及家具，以5,538.6萬港元連車位沽出，呎價36,200元。
發展商指出，連同剛於過去周末售出的將軍澳MONTEREY特色戶、以及西南九龍維港滙II相連單位，3宗大額成交合共套現逾2.2億元，反映市場對優質大單位及特色戶反應熾熱。
●21 BORRETT ROAD四房單位1.67億招標售出
新盤市場於牛年最後一日錄大刁成交，長實集團(01113)旗下港島半山21 BORRETT ROAD第1期，於周一(31日)招標售出一伙。據成交紀錄冊資料，項日17樓3號單位，實用面積2,193方呎，屬四房間隔，廚房內設連廁所儲物室，連同兩個車位，以1.678億元成交，呎價約76,516元。
●名日‧九肚山推新春優惠 買家獲贈電器禮券
虎年即將到來，有發展商推賀年優惠吸客。長實集團旗下沙田名日．九肚山最新推出「『名日』送『豐』大利是」新春優惠。
長實地產投資董事黃思聰表示，由2月4日(農曆年初四)起至2月15日期間，簽署臨時買賣合約購買價單中任何單位的買家，可獲價值18.8萬元的電器禮券，而於2月16日至3月6日期間，購買價單中任何單位的買家，則可獲價值13.8萬元的電器禮券，祝願買家虎年虎虎生威，豐衣足食。
他續稱，該盤至今累售157伙，套現逾22億元。旗下位於港景峯2樓的示範單位及售樓處，將於2月4日(農曆年初四)啟市。
●西灣河逸瑆推新年利是優惠
麗新發展(00488)與市區重建局合作發展的西灣河逸瑆，最新推出新年利是優惠，買家凡於2022年2月4日至2月28日選購任何單位，即享高達1.68萬元新年利是，連同其他折扣優惠，單位折實價約693.48萬元起，呎價約22,439元起。項目推售至今已售出近九成半單位。
●The Campton頂層戶呎售32412元創新高
萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton錄新高呎價成交，項目35樓C室頂層連天台特色戶，實用面積854方呎，三房間隔，天台面積478方呎，成交價2,768萬元，呎價約32,412元，呎價為項目新高。
●御海灣II周六先到先得發售10伙
發展商積極準備虎年賣樓部署，新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的屯門御海灣II上載最新銷售安排，本周六以先到先得形式發售10伙，實用面積由255至501方呎，折實售價由499.8萬元起。
●恆大‧珺瓏灣第2期連錄7宗終止買賣個案
一手銷售資訊網資料顯示，中國恒大(03333)旗下公司發展的屯門恆大‧珺瓏灣第2期，周一(31日)連錄7宗終止買賣合約個案，該批單位原於2020年5月至2021年5月期間售出，成交價介乎395.6萬至816.6萬元。該盤同日亦錄1宗成交，單位為3座G樓C單位，以528.9萬元售出。
此外，恒基地產(00012)與市建局合作的長沙灣映築，今日出現首宗交易告吹個案，項目11樓K室，實用面積330方呎，於上月以725.27萬元成交，惟最新顯示單位於簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。
●凱滙三房以1882萬元售出
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第1期周一(31日)售出一伙，成交紀錄冊顯示，項目1座49樓G單位，實用面積828方呎，三房間隔，成交價1,882.8萬元，呎價22,739元。