半山及啟德項目年廿九連錄大額買賣

新盤市場年廿九連錄大額買賣，其中港島半山豪宅項目錄逾億港元大刁，啟德發展區亦有新盤特色單位以逾5,500萬元新高價易手。

●OASIS KAI TAK特色戶連車位賣5538萬元 創項目新高

會德豐地產啟德OASIS KAI TAK於周一(31日)招標售出一伙頂層連天台特色戶，售價更創出項目新高。售出單位為第2座36樓A室，實用面積1,530方呎，連面積785方呎天台，享開揚維港及啟德景色，內設私人樓梯直達天台，單位附室內設計及家具，以5,538.6萬港元連車位沽出，呎價36,200元。

發展商指出，連同剛於過去周末售出的將軍澳MONTEREY特色戶、以及西南九龍維港滙II相連單位，3宗大額成交合共套現逾2.2億元，反映市場對優質大單位及特色戶反應熾熱。

●21 BORRETT ROAD四房單位1.67億招標售出

●名日‧九肚山推新春優惠 買家獲贈電器禮券

虎年即將到來，有發展商推賀年優惠吸客。長實集團旗下沙田名日．九肚山最新推出「『名日』送『豐』大利是」新春優惠。

長實地產投資董事黃思聰表示，由2月4日(農曆年初四)起至2月15日期間，簽署臨時買賣合約購買價單中任何單位的買家，可獲價值18.8萬元的電器禮券，而於2月16日至3月6日期間，購買價單中任何單位的買家，則可獲價值13.8萬元的電器禮券，祝願買家虎年虎虎生威，豐衣足食。

他續稱，該盤至今累售157伙，套現逾22億元。旗下位於港景峯2樓的示範單位及售樓處，將於2月4日(農曆年初四)啟市。

●西灣河逸瑆推新年利是優惠

●The Campton頂層戶呎售32412元創新高

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton錄新高呎價成交，項目35樓C室頂層連天台特色戶，實用面積854方呎，三房間隔，天台面積478方呎，成交價2,768萬元，呎價約32,412元，呎價為項目新高。

●御海灣II周六先到先得發售10伙

●恆大‧珺瓏灣第2期連錄7宗終止買賣個案

●凱滙三房以1882萬元售出