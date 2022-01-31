深受疫情打擊！日本7-11母企擬售SOGO西武　叫價135億

受新冠肺炎疫情衝擊，百貨業不振。日本傳媒報道，日本大型連鎖便利店7-11的母公司、日本大型零售商Seven & i決定出售旗下陷入困境的百貨公司SOGO(崇光)、Seibu(西武)，以專注於拓展其海外便利商店業務。據報目前相關交易談判已在進行中，預計售價將超過2,000億日圓(約135億港元)。

此次出售是受到持有Seven & i約4.4%股權的美國股東ValueAct Capital施壓，該公司認為，若透過分拆或重組低利潤業務，並專注於便利商店業務，其市值可能會增加1倍以上。

資料顯示，Seven & i於2006年以超過2,000億日圓收購SOGO和Seibu，現稱為Sogo & Seibu。然而，網購興起，使Seven & i商店數量從2007年的28家縮減至今只剩10家。Seven & i預計，本財年再虧損45億日圓，且有息債務高達1,461億日圓。

報道又指，出售百貨業務並不會影響Seven & i的盈利，因為該集團2021財政年度約有4,000億日圓的營業利潤來自日本和海外便利商店業務。