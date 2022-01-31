美股個別發展　期金上試1800美元關

俗稱「小非農」的ADP私人企業職位，以及官方非農就業數據成為本周中後期市場焦點，投資者入市態度審慎，美股於1月最後一個交易日開局欠缺方向，道指周一(31日)早段跌229點，至34,496點；標指跌17點，至4,414點；以科技股為主的納指升79點，至13,849點。

恒指黑期報23,890點，較現貨價高水近百點。美匯指數略為回落，現報96.93；紐約期金價升0.62%，至每安士1,797.7美元，再次上試1800美元關。

美局今年出師不利，受高通脹、供應鏈挑戰，以及聯儲局加快收水3大因素拖累，上述3大指數1月走勢向下。納指全月料累跌近12%，勢創2008年10月全球金融危機以來最大單月跌幅，惟恐未到谷底。摩根士丹利投資總監Mike Wilson表示，近期股市波動及盤中走勢猶如「典型的熊市行動」。美國銀行指出，截至上周五(28日)，納指3,682隻股票中，2,648隻已進入熊市，其中近半已由52周高位下跌逾50%。

高盛交易員Scott Rubner更透露，大部分投資者仍睇淡後市，近期每天平均有達1萬億美元買入看跌期權，是有紀錄以來最大，例如上周一認沽期權交易額約佔總期權成交額64%，料未來一周還有約688億美元股票遭拋售，惟未來一個月撤出的資金或為699億美元，僅多11億美元。換言之，未來數天投資者可能會看到更大的拋售壓力，之後才喘穩。

事實上，俄烏局勢未有改善迹象，禍及歐洲能源價格，已影響耗電量龐大的鋁廠被迫紛紛關門，同時拖累股市氣氛。外界憂慮俄國作為全世界最大鋁生產國之一，一旦戰事開啟，會影響該國鋁出口，鋁價周一曾高見每噸3,084.5美元，年初至今已升近10%。雖然鋁價上升，但未能追上電費貴，鋁廠未見受惠。美國鋁業去年底宣布，由於能源太貴，需關閉位於西班牙的鋁冶煉廠約兩年，該廠每年約生產22.8萬噸鋁。該公司股價周一曾跌1.77%。

另外，電梯公司奧的斯(OTIS)公布，截至去年12月底止第四財季收入按年增長2.17%，至35.69億美元；純利升11.95%，至2.81億美元；經調整後每股盈利0.72美元，勝預期。該企股價周一曾升0.7%。