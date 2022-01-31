鋁價創近10年新高　將重演2018年升勢？關鍵看…

過去半年，鋁價上漲了24%，達到每噸3,100美元以上，乃接近10年來的最高水平。分析指出，在鋁價飆升的背後，一方面是以歐洲為主的地區能源價格高漲，導致冶煉廠成本壓力巨大。另一方面，作為全球主要鋁出口國，俄羅斯與烏克蘭的爭端，再一次給全球鋁供應蒙上陰影，貿易商擔心如果發生衝突，出口將受干擾。

在鋁的生產成本結構中，能源成本可以佔到一半。數月以來，不斷上漲的能源價格給冶煉廠帶來了壓力，全球各地(尤其是能源漲價最嚴重的歐洲)陸續有冶煉廠因成本過高而不得不關閉。

目前，歐洲天然氣價格幾乎是一年前的5倍。外媒引述麥格理大宗商品策略師Lynn Zhao表示，歐洲冶煉廠最近已停產約81萬噸的年產能。隨着能源價格走高，全球約有400萬噸產能已被關閉或封存。

美國鋁業公司去年底表示，將關閉在西班牙不盈利的San Ciprián鋁廠，該工廠的年產能為22.8萬噸。由於過高的能源價格帶來的挑戰，該公司可能會停產大約兩年。去年底，西班牙的電價創下了歷史新高。

分析指出，如果能源價格不回落，未來幾個月歐洲還有幾家冶煉廠可能不得不減產或關閉。摩根士丹利估計，今年鋁供應可能會比需求減少100萬噸。全球物流運輸瓶頸仍然使得將鋁運往需求旺盛的地區變得困難。

同時，美國和歐盟正在準備就當前俄烏爭端對俄羅斯實施制裁。消息指拜登政府擬縮小打擊範圍，集中在大銀行、國有企業和俄方所需的進口產品。有指上周美國國家安全委員會成員和其他高級政府官員與花旗集團、美國銀行、摩根大通及高盛集團等銀行高管進行溝通，以評估下一步的行動，惟拜登政府擔心，相關制裁可能會產生類似2018年對俄鋁制裁導致的溢出效應。

2018年，美國財政部宣布，對俄羅斯富豪Oleg Deripaska旗下的三家公司制裁，包括俄鋁、En+ Group和歐洲西伯利亞能源公司。

作為世界上最大的鋁生產商之一，俄羅斯鋁業每年電解鋁產能超過400萬噸，佔全球電解鋁產能6%。制裁實施後，全球鋁供應鏈巨震，國際鋁價在11個交易日內飆升超過30%，暴漲至7年新高。不僅如此，黃金、石油和鎳金屬也一同大漲。受此影響，美國的下游製造業企業成本飆升，最後美國政府最終不得不取消對俄鋁的制裁。

儘管能源、SWIFT系統都被考慮在制裁方案中，但Swift被認為是最具「核效果」的選擇，也是最具爭議的選擇。

俄羅斯不僅是鋁出口大國，也是天然氣出口大國，一旦美歐制裁其天然氣出口，那麼歐洲的氣價恐將繼續飆升，還會有更多的冶煉廠被迫關閉。故無論二者那一項受到制裁，都將對全球鋁價造成重大影響。