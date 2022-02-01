東方日報B1：金虎招財 利是股來
2022年02月01日 00:17
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專家分享虎年選股心得，助股民收復失地。
今天是農曆新年大年初一，在此恭祝各位虎年行大運、投資買乜賺乜！踏入虎年，股民都期望港股「虎進金來」。回顧過去4個虎年，港股以升市佔優，單計虎年首個交易日，「紅盤高收」比率亦高達75%。新一年到底環球股市有甚麼投資機遇？專家又有哪些精選利是股和投資心得？立刻捕捉虎年賺錢機會！
●沈振盈：中移攻5G 如虎添翼
送牛迎虎，人稱「沈大師」的訊匯證券行政總裁沈振盈認為，港股過去一年已累積一定跌幅，估值相對較低，所以港股在虎年可望重拾升勢，牛市更是指日可待。
大師以術數推算，恒指今年首季仍有震盪，但之後將反彈，由熊市轉入牛市，並在「立夏」亦即5月後愈升愈有，且可能升足大半年，料升浪由5月開展至10月結束。
個股方面，大師推介中資電訊股中國移動(00941)作為利是股。他表示，中移股價近期已悄悄地升穿50元水平，突破52元後，股價有機會直上58元。另他分析，今年將會是5G基建股爆發的一年，料各大電訊股均有良好表現，中移作為電訊股龍頭，自然看高一線。
除了電訊股外，他又認為五行屬火的股份，如石油及資源股等，以及內銀及內險等中資金融股亦可作投資選擇。
●羅尚沛：舜宇值博 時來運轉
正所謂「新正頭、好意頭」，銀河證券業務發展董事羅尚沛送上有「生生發發」寓意的利是股—舜宇光學科技(02382)予大家，更認為此股有機會再創上市新高，目標價看300元。
他解釋，舜宇股價近期雖跌穿200元水平，但換個看角度就正正是「撈底良機」，皆因舜宇自去年底高位計累積跌幅已達22%，加上今年有關電動車車載鏡頭，以至「元宇宙」概念等主題股仍有炒作空間，所以建議大家趁舜宇調整之際，於200元樓下入市部署。
股價走勢方面，他料舜宇首個目標看去年12月時高位，即約260元；若大市順風順水，其股價更有望升至280元，甚至300元，前景看俏。
●李偉傑：中國建材 否極泰來
大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑祝各位讀者財源廣進、身體健康。至於虎年利是股「貼士」，他認為，大家可以留意市盈率低、息率高的中國建材(03323)，原因是內地經濟目前仍有壓力，相信中央以至地方政府將會加速啟動基建項目，所以近期中建材緩慢上升不無原因。
他又認為，內房陰霾去年困擾了內地一整年，若今年得以緩和甚至解決，亦有望助長基建及水泥的剛性需求，皆因這類股份去年長遭打壓積弱，因此今年可不妨轉為留意基建及水泥相關股份。
●麥嘉嘉：蒙牛升級 豐收可期
申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉預計，虎年恒生指數估值吸引。她又預期，下半年互聯網股份的盈利增長將更佳，政策焦點續圍繞「共同富裕」及「碳中和」股份。
利是股方面，她表示可以留意蒙牛乳業(02319)，指由於市場預期2022年的飼草料成本增幅將會放緩，以及牧場產能有所釋放，可令原奶均價按年會溫和上升，從而帶動一眾乳品企業的毛利率壓力下降。
她表示，蒙牛通過新產品的創新和品類的拓展，實現產品結構的升級，以及營運效率持續提高，均有助提高利潤率。另蒙牛目前交易價格對應2022年預期市盈率為24倍，2021至2023年複合增長率為18%，估值吸引力。她指蒙牛阻力位在53.5元，支持位則在40元。
●植耀輝：中遠海控 鴻圖大展
耀才證券研究部總監植耀輝對虎年一眾航運股的表現具信心，當中看好中遠海控(01919)。
植耀輝表示，中遠海控早前發了盈喜，估計去年多賺8倍，至893億元人民幣，並指出截至去年底，資產負債表未分配利潤達277.8億元人民幣，為年度派息奠定基礎，令市場憧憬公司增發股息。他又補充，疫情肆虐令航運費用居高不下，繼續在高位徘徊，料對航運股有幫助。
至於中遠海控中線目標價，他認為可看18元，短期支持位在12.5元水平。
●鄧聲興：銀行板塊 步步高陞
香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，港股已跌足兩年，甚少出現三連跌的情況，料虎年走勢可望明朗化，皆因市場聚焦內地會否推出措施刺激經濟及增加流動性，所以料港股在第二季及第三季可否極泰來。他估計，恒指虎年低位在22,000點，之後或重上28,000點水平。惟他補充，港股虎年開局仍會受制疫情、聯儲局「收水」及內地監管等影響，料走勢偏弱。
個股方面，他指，現時各國央行相繼啟動加息周期，有利擴闊銀行股息差表現，所以利是股推介中銀香港(02388)。
他指出，隨着加息預期升溫、美債孳息曲線愈趨陡峭，將可提高一眾銀行的利潤能力，加上現時市場追捧一些估值低、息率高的股份，而中銀香港預計市盈率僅約12倍，息率有4厘，所以前景可期。除此之外，中銀香港亦具備「東盟概念」因素，受惠東南亞經濟發展，所以較其他銀行股更勝一籌。
基本因素方面，他提到中銀香港的資產質素在中期業績有改善，料全年業績繼續向好，阻力位看33元，支持位在25元。
●陳政深：聯想轉型 財源滾滾
艾德證券期貨聯席董事陳政深推介聯想集團(00992)予大家，作為虎年利是股。他指出，聯想股價去年全年升幅逾20%，相信急升背後的催化劑，乃市場憧憬集團業務轉型奏效，因而獲資金急速流入。
他補充，聯想早前新增有關「解決方案」業務(SSG)，而此業務乃協助企業整合不同硬件及軟件的需要，毛利率很高，十分賺錢。
該集團截至去年9月底止的中期業績顯示，聯想集團的SSG業務收入約20億美元，佔集團總體收入300多億美元的不足10%，他認為這反映業務增長空間龐大，所以看好聯想今年股價走勢。
●張智威：藥明穩健 盆滿缽滿
信誠證券聯席董事張智威推介藥明生物(02269)予大家「𢭃利是」，他指出，該集團從事醫藥研發外包，亦即大家所指的「CRO」業務，較一些只是從事研發藥物的藥廠穩健，而且藥明最主要以第三期臨床實驗為主，且未來一、兩年接下的訂單已經額滿，所以業務收入相對穩定。
他又補充，藥明未來業績仍有望保持雙位數升幅，因此推介此股希望今年大家能夠「藥到病除」。
●林家亨：車用電池ETF一路發財
除了正股之外，近年一批交易所買賣基金(ETF)的表現同樣不俗，有見及此，國農證券董事總經理林家亨是次推介了GX中國電車(02845)予大家，作為虎年利是股，讓投資者能夠賺得盆滿缽滿。
他認為，GX中國電車的吸納時機乃在農曆新年之後，亦即今年2月底至3月初的淡季可作部署。
事實上，此ETF主打內地電池龍頭商股份，如寧德時代、贛鋒鋰業、比亞迪、億緯鋰能等，合共有20隻持股。據了解，該ETF成立了兩年，資產規模約75億元。
●姚浩然：航運股發 貨如輪轉
時富財富管理董事總經理姚浩然表示，虎年可留意航運股，當中又以一眾貨櫃股份更具潛力。他解釋，由於上海出口集裝箱運價指數(SCFI)長期處於高位，所以繼續看好以處理貨櫃為主的公司，並料其2021年及2022年收入均有不俗表現。
另他指出，今年航運公司的新船隊下船數量並不算多，加上疫情下港口繼續擠塞，運費沒有回落空間，帶動市場將一批航運股重新估值。個股方面，他看好中遠海控(01919)表現。