東方日報B1：金虎招財　利是股來

今天是農曆新年大年初一，在此恭祝各位虎年行大運、投資買乜賺乜！踏入虎年，股民都期望港股「虎進金來」。回顧過去4個虎年，港股以升市佔優，單計虎年首個交易日，「紅盤高收」比率亦高達75%。新一年到底環球股市有甚麼投資機遇？專家又有哪些精選利是股和投資心得？立刻捕捉虎年賺錢機會！

●沈振盈：中移攻5G 如虎添翼

送牛迎虎，人稱「沈大師」的訊匯證券行政總裁沈振盈認為，港股過去一年已累積一定跌幅，估值相對較低，所以港股在虎年可望重拾升勢，牛市更是指日可待。

大師以術數推算，恒指今年首季仍有震盪，但之後將反彈，由熊市轉入牛市，並在「立夏」亦即5月後愈升愈有，且可能升足大半年，料升浪由5月開展至10月結束。

除了電訊股外，他又認為五行屬火的股份，如石油及資源股等，以及內銀及內險等中資金融股亦可作投資選擇。

●羅尚沛：舜宇值博 時來運轉

他解釋，舜宇股價近期雖跌穿200元水平，但換個看角度就正正是「撈底良機」，皆因舜宇自去年底高位計累積跌幅已達22%，加上今年有關電動車車載鏡頭，以至「元宇宙」概念等主題股仍有炒作空間，所以建議大家趁舜宇調整之際，於200元樓下入市部署。

股價走勢方面，他料舜宇首個目標看去年12月時高位，即約260元；若大市順風順水，其股價更有望升至280元，甚至300元，前景看俏。

●李偉傑：中國建材 否極泰來

他又認為，內房陰霾去年困擾了內地一整年，若今年得以緩和甚至解決，亦有望助長基建及水泥的剛性需求，皆因這類股份去年長遭打壓積弱，因此今年可不妨轉為留意基建及水泥相關股份。

●麥嘉嘉：蒙牛升級 豐收可期

申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉預計，虎年恒生指數估值吸引。她又預期，下半年互聯網股份的盈利增長將更佳，政策焦點續圍繞「共同富裕」及「碳中和」股份。

她表示，蒙牛通過新產品的創新和品類的拓展，實現產品結構的升級，以及營運效率持續提高，均有助提高利潤率。另蒙牛目前交易價格對應2022年預期市盈率為24倍，2021至2023年複合增長率為18%，估值吸引力。她指蒙牛阻力位在53.5元，支持位則在40元。

●植耀輝：中遠海控 鴻圖大展

植耀輝表示，中遠海控早前發了盈喜，估計去年多賺8倍，至893億元人民幣，並指出截至去年底，資產負債表未分配利潤達277.8億元人民幣，為年度派息奠定基礎，令市場憧憬公司增發股息。他又補充，疫情肆虐令航運費用居高不下，繼續在高位徘徊，料對航運股有幫助。

至於中遠海控中線目標價，他認為可看18元，短期支持位在12.5元水平。

●鄧聲興：銀行板塊 步步高陞

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，港股已跌足兩年，甚少出現三連跌的情況，料虎年走勢可望明朗化，皆因市場聚焦內地會否推出措施刺激經濟及增加流動性，所以料港股在第二季及第三季可否極泰來。他估計，恒指虎年低位在22,000點，之後或重上28,000點水平。惟他補充，港股虎年開局仍會受制疫情、聯儲局「收水」及內地監管等影響，料走勢偏弱。

他指出，隨着加息預期升溫、美債孳息曲線愈趨陡峭，將可提高一眾銀行的利潤能力，加上現時市場追捧一些估值低、息率高的股份，而中銀香港預計市盈率僅約12倍，息率有4厘，所以前景可期。除此之外，中銀香港亦具備「東盟概念」因素，受惠東南亞經濟發展，所以較其他銀行股更勝一籌。

基本因素方面，他提到中銀香港的資產質素在中期業績有改善，料全年業績繼續向好，阻力位看33元，支持位在25元。

●陳政深：聯想轉型 財源滾滾

他補充，聯想早前新增有關「解決方案」業務(SSG)，而此業務乃協助企業整合不同硬件及軟件的需要，毛利率很高，十分賺錢。

該集團截至去年9月底止的中期業績顯示，聯想集團的SSG業務收入約20億美元，佔集團總體收入300多億美元的不足10%，他認為這反映業務增長空間龐大，所以看好聯想今年股價走勢。

●張智威：藥明穩健 盆滿缽滿

他又補充，藥明未來業績仍有望保持雙位數升幅，因此推介此股希望今年大家能夠「藥到病除」。

●林家亨：車用電池ETF一路發財

他認為，GX中國電車的吸納時機乃在農曆新年之後，亦即今年2月底至3月初的淡季可作部署。

事實上，此ETF主打內地電池龍頭商股份，如寧德時代、贛鋒鋰業、比亞迪、億緯鋰能等，合共有20隻持股。據了解，該ETF成立了兩年，資產規模約75億元。

●姚浩然：航運股發 貨如輪轉

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，虎年可留意航運股，當中又以一眾貨櫃股份更具潛力。他解釋，由於上海出口集裝箱運價指數(SCFI)長期處於高位，所以繼續看好以處理貨櫃為主的公司，並料其2021年及2022年收入均有不俗表現。