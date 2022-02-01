華加強監控資金流　存取5萬人幣要嚴查

內地加強資金流監控！中國人民銀行、中銀保監及中證監近日聯合印發的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（下稱「辦法」）細則出台，當中提到商業銀行、農村合作銀行等金融機構為客戶辦理單筆5萬元人民幣(下同)以上或外幣等值1萬美元以上現金存取業務時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或用途，3月1日起生效。

上述三部門早前已表示，「辦法」是為完善反洗錢監管機制，進一步提升洗錢和恐怖融資風險防範能力。

細則列明，金融機構在三種情況下，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本訊息、留存客戶有效身份證件等影印件。包括上述金融機構和從事匯兌業務的機構，為不在機構開立帳戶的客戶提供現金匯款等。證券公司、期貨公司、證券投資基金管理公司等，向不在機構開立帳戶的客戶銷售各類金融產品，亦要開展客戶盡職調查，且單筆交易金額同上。

最後是非銀行支付機構以開立支付帳戶等方式，與客戶建立業務關係，以及向客戶出售記名預付卡或者一次性出售不記名預付卡1萬元以上；通過簽約或者綁卡等方式，為不開立支付帳戶的客戶，提供支付交易處理，且交易金額為單筆1萬元以上，或者外幣等值1,000美元以上，或者30天內資金雙邊收付金額累計5萬元以上，或者外幣等值1萬美元以上，均要開展客戶盡職調查。

「辦法」提出，對洗錢或者恐怖融資風險等級最高的客戶，金融機構應至少每年審核一次，還要強化盡職調查措施等。