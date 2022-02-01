紐約期油全月升逾17%　為一年來最勁

國際油價周一(1月31日)上漲，紐約3月期油收報每桶88.15美元，升1.33美元或1.53%，1月份累升約17.26%，創自2021年2月以來最大單月升幅；布蘭特3月期油收報每桶91.21美元，升1.18美元或1.31%，1月份累升約17.25%。

德國商業銀行大宗商品分析師Carsten Fritsch表示，目前油市最重要的是對與烏克蘭危機有關的供應中斷的擔憂，其推動油價進一步上漲。

北約首腦周日(1月30日)表示，歐洲需要使其能源供應多樣化，因為英國警告稱俄羅斯「極有可能」試圖入侵烏克蘭。

瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示，持續的地緣政治緊張局勢、更多歐洲國家計劃取消與新冠病毒相關的限制，以及厄瓜多爾再次出現供應中斷，這些都在周初支撐了油價。

分析師表示，對於油價而言，本周看漲情緒可能會佔上風，預計石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)將保持其現有的逐步增產政策。

OPEC+自去年8月以來每月將產量目標提高每日40萬桶。據報，幾位OPEC+消息人士指，在2月2日的會議上，OPEC+可能會堅持原定計劃上調3月份的石油產量目標。