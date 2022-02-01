美股道指反彈406點　納指急升逾3%

俗稱「小非農」的ADP私人企業職位，以及官方非農就業數據成為本周中後期市場焦點，美國股市在1月份最後一個交易日持續出現買盤，3大指數周一(1月31日)以近全日最高位收市。

道指扭轉早段跌勢，收報35,131點，升406點或1.17%；標指收報4,515點，升83點或1.89%；納指收報14,239點，升469點或3.41%。

大型科技股周一反彈，Meta和蘋果公司分別收漲3.83%和2.61%；亞馬遜收升3.89%；Netflix更上揚11.13%，收報427.14美元。

美局今年出師不利，受高通脹、供應鏈挑戰，以及聯儲局加快收水3大因素拖累，上述3大指數1月走勢向下。道指、標指、納指全月分別累跌3.32%、5.26%、8.98%，其中，標指和納指均創自2020年3月以來最大單月跌幅。

摩根士丹利投資總監Mike Wilson表示，近期股市波動及盤中走勢猶如「典型的熊市行動」。

美國銀行指出，截至上周五(1月28日)，納指3,682隻股票中，2,648隻已進入熊市，其中近半已由52周高位下跌逾50%。

高盛交易員Scott Rubner更透露，大部分投資者仍睇淡後市，近期每天平均有達1萬億美元買入看跌期權，是有紀錄以來最大，例如上周一認沽期權交易額約佔總期權成交額64%，料未來一周還有約688億美元股票遭拋售，惟未來一個月撤出的資金或為699億美元，僅多11億美元。換言之，未來數天投資者可能會看到更大的拋售壓力，之後才喘穩。