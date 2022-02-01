迎接金虎年！十位投資專家派利是　齊齊發大財

今天是農曆新年大年初一，在此恭祝各位虎年行大運、投資買乜賺乜！踏入虎年，股民都期望股市如老虎般「虎虎生威」，更希望港股苦盡甘來。

回顧過去4個虎年，港股以升市佔優，期內錄得3升1跌，以2010年進帳17.96%最多；單計虎年首個交易日，「紅盤高收」比率亦高達75%。新一年到底環球股市有甚麼投資機遇？專家又有哪些精選利是股和投資心得？立刻捕捉虎年賺錢機會！

【1、鄧聲興：銀行板塊 步步高陞】

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，港股已跌足兩年，甚少出現3連跌的情況，料虎年走勢可望明朗化，皆因市場聚焦內地會否推出措施刺激經濟及增加流動性，所以料港股在第二季及第三季可否極泰來。他估計，恒指虎年低位在22,000點，之後或重上28,000點水平。惟他補充，港股虎年開局仍會受制疫情、聯儲局「收水」及內地監管等影響，料走勢偏弱。

他指出，隨着加息預期升溫、美債孳息曲線愈趨陡峭，將可提高一眾銀行的利潤能力，加上現時市場追捧一些估值低、息率高的股份，而中銀香港預計市盈率僅約12倍，息率有4厘，所以前景可期。除此之外，中銀香港亦具備「東盟概念」因素，受惠東南亞經濟發展，所以較其他銀行股更勝一籌。

基本因素方面，他提到中銀香港的資產質素在中期業績有改善，料全年業績繼續向好，目標價看33元，止蝕價在25元。

【2、羅尚沛：舜宇值博 時來運轉】

他解釋，舜宇股價近期雖跌穿220元水平，但換個看角度就正正是「撈底良機」，皆因舜宇自去年底高位計累積跌幅已達15%，加上今年有關電動車車載鏡頭，以至「元宇宙」概念等主題股仍有炒作空間，所以建議大家趁舜宇調整之際，於220元樓下入市部署。

股價走勢方面，他料舜宇首個目標看去年12月時高位，即約260元；若大市順風順水，其股價更有望升至280元，甚至300元，前景看俏。

【3、麥嘉嘉：蒙牛升級 豐收可期】

申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉表示，投資展望虎年，恒生指數預測2022年市盈率(P/E)10.7倍，市帳率(PB)則在1.1倍，估值吸引。她又預期，下半年互聯網股份的盈利增長將會更佳，政策焦點亦將繼續圍繞「共同富裕」及「碳中和」這類股份。

至於為何選擇蒙牛乳業？她表示，集團通過新產品的創新和品類的拓展，從而實現產品結構的升級，以及營運效率持續提高，均有助提高利潤率，加上嬰配粉高端化，兒童及成人粉貢獻亦成為集團的另一增長動力。她指蒙牛乳業的估值穩定性較強，而目前交易價格對應2022年預期市盈率為24倍，2021年至2023的年複合增長率則為18%，其估值有吸引力。她預期蒙牛乳業阻力位在53.5元，支持位則在40元。

【4、陳政深：聯想轉型 財源滾滾】

他補充，聯想早前新增有關「解決方案」業務(SSG)，而此業務乃協助企業整合不同硬件及軟件的需要，毛利率很高，十分賺錢。

該集團截至去年9月底止的中期業績顯示，聯想集團的SSG業務收入約20億美元，佔集團總體收入300多億美元的不足10%，他認為這反映業務增長空間龐大，所以看好聯想今年股價走勢。

【5、姚浩然：航運股發 貨如輪轉】

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，虎年可留意航運股，又以一眾貨櫃股份更具潛力。他解釋，由於上海出口集裝箱運價指數(SCFI)長期處於高位，所以繼續看好以處理貨櫃為主的公司，並料其2021年及2022年收入均有不俗表現。

【6、李偉傑：中國建材 否極泰來】

他又認為，內房陰霾去年困擾了內地一整年，若今年得以緩和甚至解決，亦有望助長基建及水泥的剛性需求，皆因這類股份去年長遭打壓積弱，因此今年可不妨轉為留意基建及水泥相關股份。

【7、張智威：藥明穩健 盆滿缽滿】

他又補充，藥明未來業績仍有望保持雙位數升幅，因此推介此股希望今年大家能夠「藥到病除」。

【8、植耀輝：中遠海控 鴻圖大展】

植耀輝表示，中遠海控早前發了盈喜，估計去年多賺8倍，至893億元(人民幣‧下同)，並指出截至去年底，資產負債表未分配利潤達277.8億元，為年度派息奠定基礎，令市場憧憬公司增發股息。他又補充，疫情肆虐令航運費用居高不下，繼續在高位徘徊，料對航運股有幫助作用。至於中遠海控中線目標價，他認為可看18元，短期止蝕位設在12.5元水平。

【9、林家亨：車用電池ETF 一路發財】

他認為，GX中國電車的吸納時機乃在農曆新年之後，亦即2月底、3月初的淡季可作部署。此ETF主打內地電池龍頭商股份，如寧德時代、贛鋒鋰業、比亞迪、億緯鋰能等，合共有20隻持股。該ETF成立了兩年，資產規模約75億元。

【10、沈振盈：中移攻5G 如虎添翼】

送牛迎虎，人稱「沈大師」的訊匯證券行政總裁沈振盈認為，港股過去一年已累積一定跌幅，估值相對較低，所以港股在虎年可望重拾升勢，牛市更是指日可待。

大師以術數推算，恒指在今年首季或仍有震盪，但之後將迎來反彈，由熊市尾聲轉入牛市，並在「立夏」亦即5月之後愈升愈有，且有可能升足大半年，料升浪由5月開展至10月結束。

除了電訊股外，他又認為五行屬火的股份，如石油及資源股等，以及內銀及內險等中資金融股亦可作投資選擇。

●資料參考：

過去4次港股虎年表現：

虎年/全年升跌/首日升跌

2010年2月17日-2011年2月2日/↑3,640點/↑17.96%/↑265點/↑1.31%

1998年2月2日-1999年2月15日/↑150點/↑1.62%/1,326點/↑14.33%

1986年2月12日-1987年1月28日/↑819點/47.24%/↑9點/↑0.52%

1974年1月28日-1975年2月10日/↓233點/↓49.15%/↓14點/↓2.98%