內房牛年埋尾銷售續弱　索羅斯趁虎年贈興？佢話...

虎年伊始，惟要承接牛年內地樓市弱勢的事實。數據顯示，內地百強開發商1月銷售額按年下滑近四成，較去年12月更弱；而百大城市的新盤及二手住宅平均價格皆處於每平方米1.6萬元人民幣(下同)水平，按月雙雙下跌。曾被內地官媒形容為「全球經濟恐怖分子」的國際金融大鱷索羅斯，趁勢肆無忌憚批評中國房地產熱潮告終，正面臨經濟危機。發改委則撰文稱，會落實穩健有效的政策支持經濟。

專注研究內房的克而瑞研究中心發布的初步數據顯示，排名首100位的內房企業1月銷售額按年下降39.6%，超過去年12月的35.2%跌幅。展望2月中國房地產市場仍難言樂觀，成交恐持續下跌。

另一機構中國指數研究院也發表報告，顯示內地100個城市1月新建住宅平均價格為每平方米16,179元，按月微跌0.01%，為連跌3個月；二手住宅平均價格則為每平方米15,987元，按月跌0.08%。中指院認為，中央及地方政府未來的房地產調控將進一步突出穩樓市的政策目標，支持商品房市場更好滿足購房者合理住房需求，預計短期內將有更多城市跟進出台支持買樓需求的相關政策，緩解地方樓市下行壓力。然而，考慮到政策作用傳導至市場的滯後效應，加上市場觀望情緒依然濃厚，2月多數城市表現或依舊低迷。

就在內房數據偏弱之際，國際大鱷索羅斯發揮其唯恐天下不亂的本色，最新警告中國房地產熱潮在去年告終後，目前正面臨經濟危機。他認為，內地房地產熱潮是基於一種「竭澤而漁」模式，這種模式讓地方政府嘗到好處，並鼓勵人民將積蓄投資房地產，現時當局如何處理內房企業債務危機仍有待觀察。惟他補充，內地有許多可用工具來重建民眾信心，只在乎能否正確使用。

內房遇壓，主因是經濟面臨下行壓力，國家發展改革委副主任兼國家統計局局長寧吉喆撰文指出，會落實穩健有效的政策，加大對實體經濟的支持力度，並會慎重出台有收縮效應的政策，使政策發力適當靠前。他提到，當前百年變局和世紀疫情交織疊加，外部環境更加複雜嚴峻和不確定，國內發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱3重壓力，必須加強財政政策和貨幣政策協調聯動，做好跨周期和逆周期調控有機結合。

除此之外，大年初一亦是《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）對南韓正式生效之日，意味這個佔全球經貿總量達三成的《協定》更進一步，有利內地經濟復甦企穩。