虎年興起元宇宙？騰訊整合資源進軍NFT

騰訊於去年推出NFT交易平台幻核，將NFT平台與公司主流產品進行「品牌隔離」，因為在政策上，NFT的合規問題一直困擾互聯網巨頭。然而，隨着監管環境逐漸清晰，不僅騰訊的6大事業群參與到NFT的建設，微信與QQ這兩大騰訊的「社交基石」也積極配合。

幻核近日推出的「新春太空遨遊系列數字藏品」，直接透過NFT產品構建了一個「太空元宇宙」，並在其中推廣自家的騰訊新聞應用程式，同樣是多個部門聯動。元宇宙和NFT的關係相當密切，後者可謂打造元宇宙的基石。元宇宙中的每一個人物、房屋、道路、汽車、桌椅都是一個NFT，這些NFT匯聚成一起，構造成元宇宙。正因如此，開拓元宇宙的大計往往是從NFT開始。

不過，極力發展NFT並非「穩賺」。中信証券指出，全球最大NFT交易平台OpenSea的月活躍交易人數從2021年1月的不足1萬人，增長到了2021年12月超過36萬人，NFT單日交易額從2021年初約50萬美元，增長到去年8月逾4億美元。不過，隨着熱度減卻，NFT交易額出現明顯回落，日交易額下滑至千萬美元，NFT活躍錢包數目、獨立買家數量等各項數據，相較於去年8至9月的高位已出現下滑。

專家也不諱言NFT前景絕非一面倒樂觀。國際管理學院金融學教授Karl Schmedders認為，現在不斷變化的宏觀經濟狀況，可能會對NFT和傳統藝術品等另類資產價格產生負面影響。他引述歷史數據指，在2008年全球金融海嘯後，藝術品和其他奢侈品的銷售額下降了近40%。隨着各國央行現在開始收緊貨幣政策以努力控制通脹，一些未曾受過考驗的資產類別，可能會比傳統資產受到更大衝擊；而基於虛擬貨幣的NFT市場，背後沒有任何東西支撐其價值，不是一個安全的避風港。