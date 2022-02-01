【疫慌拖累】虎年淡靜！新盤二手僅錄零星成交

踏入虎年香港樓市依然偏靜，幸而一、二手市場仍能順利於大年初一「發市」，新盤市場由西南九龍維港滙II響頭炮；二手大型屋苑由鰂魚涌太古城搶先錄成交，有兩房單位以1,059萬港元易手。不過，連同其他屋苑，市場年初一僅錄得兩宗二手買賣，與牛年首天各區連錄承接相比，可謂天淵之別，今年其他熱門上車地區如粉嶺、青衣、將軍澳等全線「捧蛋」。

二手市況則異常淡靜，過往大年初一樓市不乏買賣，惟年初一全港僅暫聞兩宗成交，包括藍籌屋苑太古城。中原趙鴻運指出，屋苑怡山閣中高層H室，實用面積約593方呎，兩房間隔望內街景，最初以約1,250萬元放盤，最後累減約191萬元，於年初一以市價售出，呎價約17,858元。

另一虎年「頭炮」成交為沙田中心。美聯陳國良指出，單位為新寧大廈低層G室，實用面積約310方呎，原叫價約550萬元，新買家為外區客，夾好「吉時」入市，業主見買家具誠意，議價後減價至528萬元成交，呎價約17,032元。

多個上車地區仍有待發市，中原柯勇表示，今年氣氛較過往農曆新年淡靜，相信與爆發第5波疫情有關，買家未能果斷下決定，往往大幅還價多達一成，相反業主普遍只有約2至3%議價空間，以致買賣膠着。

他指出，將軍澳區今年1月整體住宅買賣約208宗，與去年1月約443宗相比減少超過一半。而個別業主已在新春前減價出貨，例如將軍澳中心1座極低層C室，實用面積約668方呎，原叫價約1,050萬元，減價後以985萬元售出，呎價約14,746元。

美聯王子超表示，上水及粉嶺區年初一不但未錄交投，更連一組睇樓客也沒有，以往農曆新年仍有街客問盤或睇樓，但年初一情況是「連條街都靜」。

該行樊志聰亦稱，今年市況的確較往年疲弱，受疫情擴散及股市波動影響，雖然近期推出的新盤銷情不俗，但二手樓市正在「摸底」，氣氛並不理想。以往仍有個別業主開放單位供睇樓，但近日買賣雙方均不太積極，青衣區於虎年暫未錄得成交。

至於牛年大年初一連錄買賣的馬鞍山區，年初一亦未能發市。世紀21奇豐莊瑞生指出，今年農曆新年不少代理行休業，加上疫情影響市場氣氛，僅有個別業主趕於歲晚出貨過新年，其中銀湖‧天峰5座低層C室，實用面積約551方呎，於年廿九以905萬元易手，呎價約16,425元。