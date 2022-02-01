比特幣陷嚴冬！上月勁瀉兩成　薩爾瓦多總統咁講...

雖然近期使用虛擬貨幣支付的NFT（非同質化代幣）熱潮興起，但虛擬貨幣表現卻差強人意。作為虛幣總市值「一哥」的比特幣，於今年1月累跌約20%，創下2018年以來最差年度開局；而市值排名第二的以太幣在1月更勁瀉約30%。

據外媒統計，比特幣在1月僅有12日上漲，其餘時間則呈現下行趨勢，更一度跌至3.3萬美元水平，自歷史高位大幅回調逾一半。市場分析人士多數認為，美國聯儲局的加息預期提前、撤回超寬鬆貨幣政策等因素，是導致虛擬貨幣在內的風險資產大跌主因。

不過，「賭上國運」押注虛擬貨幣的薩爾瓦多總統布克萊（Nayib Bukele）仍然堅稱，比特幣價格有巨大上漲空間，因為其供應有限，而需求不斷增長。他更聲言︰「價格大幅飆升只是時間問題。」

薩爾瓦多此前把比特幣「升格」為法定貨幣，更動用國家儲備買入多枚比特幣，惹起市場熱議。國際貨幣基金組織（IMF）上周更敦促該國不要將比特幣用作法定貨幣，稱這種數碼資產「對金融和市場的完整、金融穩定和消費者保護帶來了巨大風險」。

FS Investments首席市場策略師Troy Gayeski也表示，虛擬貨幣是一個非常波動的資產類別，又謂︰「希望參與該市場的每個人都知道這些潛在波動的可能。」比特幣價格於周二表現反覆，徘徊3.8萬美元水平。