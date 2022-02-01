環球晶圓收購世創未獲批　將重新評估投資策略

外媒報道，台灣的環球晶圓對其收購Siltronic AG(世創)的交易計劃，因未能獲得德國政府的監管批准而感到沮喪，稱將重新評估未來的投資策略。

德國經濟部在逾一年以後，沒有就交易評估做出決定，導致這項50億美元(約390億港元)的交易脫軌。德國經濟部稱之所以未能及時作出決定，責任在於中國方面審批延遲。德國經濟部在電郵聲明中指出，到截止日期結束時，未能完成所有必要的投資評估舉措，這尤其適用於中國當局審批的評估，中國方面上周才予以批覆。

交易的失敗提出了環球晶圓和世創後續會有何動向的問題。至此，世創有可能再次成為被收購的目標，其股價一度上漲，估值在36億歐元。

收購總部在慕尼黑的世創交易最初於2020年12月宣布，其意圖是提高環球晶圓在5G和物聯網技術領域的能力，同時加快邁向化合物半導體領域，這是開發半導體的下一個階段。

兩家公司都承認，1月31日截止日期到期，導致交易失敗。環球晶圓在聲明中稱，公司已經制定了「極具深遠影響的修復方案和承諾」，而德國的批准是最後一個剩餘條件。

環球晶圓董事長徐秀蘭表示，鑑於公司努力達成一項彼此都能接受的解決方案，以及在歐洲悠久而成功的歷史，這一結果非常令人失望。公司將會分析德國政府的未予決定，考慮其對未來投資策略的影響。