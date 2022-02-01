針對中國！歐盟尋求制定關鍵技術國際標準

外媒報道，由於擔心中國和一些企業施加「過大的影響力」，歐盟希望在制定重要的數碼和綠色技術標準方面提升自身地位。

歐盟委員會最快將於周三(2日)披露一份戰略，旨在確保歐盟能在商討諸多全球技術規範的國際組織當中發揮其影響力。外媒獲得的這份戰略文件草案顯示，「歐盟的全球競爭力、戰略自主以及倡導自身價值觀的能力面臨風險」。

向多個不同市場出售產品的企業希望規章和產品能有一套普遍適用的辦法。傳統上，這給予歐盟影響力--也就是所謂的布魯塞爾效應--將其內部標準輸出到想要向歐盟內部市場出售產品的企業和國家。

但是文本稱，其他行為體在設定標準方面遵循了一種「戰略意義強得多的辦法」，且在制定國際標準的委員會取得了更大的影響力。消息人士稱，中國大力地在制定標準的機構安排盟友，而這些機構將會決定技術參數。

歐盟的這份文件顯示，「在電池、臉部識別或是數碼映射等戰略領域」，「其他地區正在國際技術委員會中牽頭，推動他們的技術解決方案」。

總部在布魯塞爾的歐盟委員會對方案草案不予置評。在正式公布前，該草案內容仍可能有變。