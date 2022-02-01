元宇宙火熱！虛擬炒樓金額今年可望倍增

虛擬買地有市有價！外媒報道，根據MetaMetric Solutions數據顯示，2021年4大元宇宙平台上的房產銷售額達5.01億美元(約39億港元)。今年1月銷售額已超過8,500萬美元，若速度持續，今年銷售額可能接近10億美元(約78億港元)。

數據顯示，炒「虛擬土地」熱潮緣於Facebook去年10月28日宣布易名為Meta，以專注於元宇宙之後，引發炒風，根據MetaMetric的數據，去年11月虛擬房地產銷售額飆近9倍，達1.33億美元，直至今年1月的銷售總額仍是2021年1月的10倍以上。

BrandEssence Market Research的報告發現，從2022年到2028年，元宇宙房產市場預計將以每年31%的複合年增率增長。Metaverse房產投資和諮詢公司Republic Realm行政總裁Janine Yorio認為，炒虛擬土地風險雖高，但潛在的回報很大。

舉例來說，Republic Realm以創紀錄430萬美元收購最大的虛擬世界房產平台Sandbox。該公司正在開發100個島嶼，稱為夢幻島(Fantasy Islands)，可以擁有自己的「虛擬」別墅和相關的船隻和摩托艇市場。有90個島嶼在第一天就以每個1.5萬美元的價格售出，其中一些現在以超過10萬美元的價格轉售。

到目前為止，炒虛擬土地的平台主要集中4個：Sandbox、Decentraland、Cryptovoxels，以及Somnium。這4個平台上共有26.86萬個單位。其中，Sandbox佔主導地位，擁有4個平台的62%可用土地和2022年所有土地銷售的3/4。它有16.64萬塊地，每塊為96米乘96米，在去年12月以每個價值1.27萬美元的「以太幣」售出。

Decentraland有9.06萬塊地，大小為16米乘16米，每塊以1.444萬美元的以太幣價格出售。

為食正熱潮，總部位於加拿大多倫多的Tokens.com行政總裁Andrew Kiguel，最近集資1,600萬美元基金來投資元宇宙房地產，幾乎所有資金都用於購虛擬土地和招聘員工，「我們甚至正與公司討論在人們可以見面的虛擬會議室中，放置數碼廣告牌。」