美製造業PMI創逾一年低　道指挫逾百點

美國1月ISM製造業採購經理指數(PMI)報57.6點，連續第3個月下行，並且為2020年11月份以來新低。美股早跌勢加劇，道指挫101點，至35,030點；標指跌24點，報4,490點；以科技股為主的納指跌159點，至14,080點。

【22︰32】美國聯儲局官員暗示加息步伐不會太過進取，惟市場反應平平。美股周二早段偏軟，道指升15點，至35,147點；標指持平，報4,515點；以科技股為主的納指跌10點，至14,229點。

市場憂慮聯儲局收緊貨幣政策會拖累經濟表現，堪薩斯城聯邦儲備銀行行長喬治則試圖釋除外界憂慮。她表示，相對於之前的貨幣政策緊縮周期，今次提前縮減資產負債表(俗稱「縮表」)是適合的，只要縮表幅度更大，則可放緩加息步伐。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克也表示，經濟情況才是聯儲局決定利率政策的關鍵。

值得注意的是，美國財政部最新預計，今年首季發債規模將達到7,290億美元，遠超過去年11月預期的4,760億美元，或反映政府打算擴大開支以應對經濟下行風險。

企業消息方面，瑞銀集團公布截至去年底止第四季業績，期內純利雖按年下跌17.6%至13.48億美元，惟遠勝市場預期的9.16億美元。集團亦計劃於今年內回購最多50億美元股份，其於美市股價早段曾升6.32%，高見19.85美元。

晶片荒提振了各大半導體廠商的業務表現，作為主要汽車晶片供應商的恩智浦半導體公布，截至去年底止一季收入為30.39億美元，按年增長21.22%；淨利潤6.1億美元，按年大增90.62%。行政總裁Kurt Sievers表示，目前行業庫存水平仍然緊張，客戶需求不斷增長，供不應求的情況持續。

美國電訊商AT&T宣布，將分拆旗下媒體娛樂集團華納媒體(WarnerMedia)，並將其與Discovery合併，新公司名為「Warner Bros. Discovery」，AT&T股東將擁有新公司71%的股份，即每股AT&T可獲發0.24股，交易總規模達430億美元(3,354億港元)。AT&T股價挫4.7%。