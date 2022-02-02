中美幣策愈趨分歧　美股大鑊　港勢報喜

美國聯儲局在約兩年前，為了應對新冠肺炎疫情的衝擊，開始了一輪浩浩蕩蕩的「印錢救市」大行動，雖然穩住了經濟，但也帶來高通脹及資產價格飆升等後遺症。而踏入「後疫情時代」，不斷上揚的物價終究使聯儲局幡然醒悟，收水加息已迫在眉睫。恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝認為，在貨幣政策轉向趨緊的情況下，美股上半年表現會「較為艱難」；反觀中國貨幣政策有鬆綁的空間，中港股市可望追落後，而恒指估值更已接近歷史底部。

參考歷史，美國在剛進入加息周期時，股市多數會上漲，畢竟經濟好才有條件加息。薛永輝接受本報專訪時卻直言︰「今次股市未必有得升」，皆因聯儲局在市場溝通及預期管理方面不及以前，令市場信心受損。早前由「鴿」到「鷹」的轉變相當突然，可能是當局意識到貨幣政策落後於通脹，而這將是潛在不穩定因素之一。他更指出，考慮到年底將舉行的美國中期大選，上半年貨幣政策或更加「重手」，加息的幅度與頻率、縮表的時機與規模可能比市場預期更「鷹」。

他補充指，美國通脹短期內雖很難回落，但相信不至於失控飆升，隨着疫情漸消退及供應鏈正常化，料通脹壓力或在下半年乃至明年放緩。另邊廂，中美貿易關係亦可能會受惠，因為高通脹是美國降低對華關稅的誘因之一。

市場對於美股的另一大憂慮，在於企業盈利增長放緩。刺激措施的退場，加上原材料價格上升，企業毛利率受壓，今年企業盈利表現恐怕大不如前，預計只得單位數增長。一些估值偏高的企業，在發布了不及預期的業績指引後股價暴跌也不出奇。薛氏又謂，他對美股今年內整體看法為中性，甚至偏淡一點，建議在美股市場採取保守型投資策略，多考慮傳統板塊，如受惠於加息的存款銀行股、原材料股、價值股等。

與美國相反，中國正走上貨幣政策寬鬆的道路。一般而言，美國加息會刺激美元升值，不利非美貨幣的表現，惟今次即使中美貨幣政策在今年初起走向分歧，人民幣匯價仍相對地堅挺。薛氏認為，這正正反映出市場對中國經濟有信心，故資金回流到中港市場。

從估值來看，截至農曆新年假期前夕，恒指的市盈率（PE）約為11倍，屬於歷史低位，而市帳率（PB）則只有約1.1倍。薛氏指出，假如港股受美股大跌等外圍市況影響而進一步下挫，就更值得吸納，因為接近一倍的市帳率意味下行風險相當有限。

至於A股方面，他認為內地股市較不受外圍影響，故相對港股更加具防守力，而且滬深300指數的估值也不貴。從板塊來看，他長遠看好中港股市的3大政策趨勢相關板塊，包括受惠於內循環的內需消費股；高科技產業，如人工智能（AI）、5G、自動化製造、半導體等；以及環保相關行業，包括與碳達峰、碳中和相關的概念股。同時，他亦建議考慮在投資組合中加入防守力較佳的板塊，以平衡配置，例如股息較高且不太受外圍因素影響的電訊、公用事業板塊。

【科技股熱潮恐無以為繼】

對於不少美股投資者而言，逢低買入大型科技股是過去一直行之有效的策略，正如網上流傳的「潮文」謂之︰「止蝕係多餘，回調即特價」，本來只是一句戲言，卻被無數散戶奉為聖典。不過，當作為無風險利率的美國10年期國債孳息率攀升，必然會衝擊科技股估值，而貨幣政策收緊意味市場流動性減少，科技股熱潮恐無以為繼。

恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝直言，美股過去一段時間升勢僅集中於少數科技龍頭，縱然一些科企估值甚高，市盈率（PE）甚至達數百倍，但每當股價下跌總有投資者買入，重新撐起股價。不過，在聯儲局開始「收水」後，這種情況便很難再發生。他認為整體而言，納斯達克的大型科技股「就算不再大跌，也很難再大升」，最好的情況也只是進入整固階段。

他更提醒，一些科技巨頭業務規模龐大，涉及的領域眾多，未來可能會面臨更多監管層面的關注風險，這方面的政策風險不僅限於中國，美國乃至其他地區的科企也一樣。

談及中國科企，自然難免會想到過去一年中國雷厲風行的監管政策。不過，薛永輝認為，內地大部分針對互聯網的主要政策已經出台，監管路徑日漸清晰。多數政策風險已在企業估值上反映，因為政策變化而進一步下調估值的風險不大。

從投資角度而言，他認為要留意這些內地互聯網企業如何適應新的政策環境，以及能否找到新的增長動力，以此分辨贏輸家。