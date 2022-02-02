東方日報B1：虎年新盤風生水起

虎年伊始，各大發展商普遍睇好今年樓市，相信新盤成交量能承接去年旺勢再創新高，除了表現亮麗的豪宅新盤勢出籠之外，業界將部署推出多個大型住宅項目，當中不乏鐵路上蓋盤，預料將再掀起一股新盤搶購潮。

【雷霆：新地雙盤部署搶閘】

他早前曾表示，集團今年繼續積極推盤，有機會於農曆新年後「雙盤齊發」。當中，預計豪宅項目北角海璇II及新界西屯門兆康大型項目將最快登場。至於之前大開紅盤的天水圍Wetland Seasons Bay，該系列第3期涉及384伙，亦有機會今年首季推出。

【林達民：恒地主打九龍大盤】

集團旗下的長沙灣映築，為今年新盤市場頭炮項目。踏入虎年，同系亦有多個大型項目料年內登場，主要集中在九龍區，包括有機會首季登場的旺角利奧坊項目第4期，涉約616伙。另外，紅磡黃埔街發展項目第1期涉約330伙，有機會今年第二季推出，而提供約756伙的啟德沐泰街8號項目亦料緊接推售。

【田兆源：信置鐵路盤響頭炮】

該項目1A期已經入紙申請預售樓花同意書，該期提供715伙。同時，中環卑利街ONE CENTRAL PLACE，涉及121伙，戶型以一房及兩房為主打。兩盤的銷售部署將於農曆新年後公布。此外，集團另有兩個重頭項目均為鐵路上蓋盤，包括將軍澳日出康城第11期及黃竹坑港島南岸第4期項目，分別有1,880伙及約800伙，有機會今年內推出。

【趙國雄：長實年內4項目出擊】

【黃光耀：會地季季都有樓賣】

會德豐地產常務董事黃光耀祝各位讀者恭喜發財，虎年龍精虎猛、財源廣進、身體健康。相信今年樓市亦會如老虎般充滿活力，希望讀者可以把握置業時機。展望今年，他對樓市整體表現感到樂觀，預計樓價全年有半成至一成升幅。

去年「大豐收」的會德豐地產，部署今年「每季都有盤推」。黃光耀早前表示，啟德MONACO MARINE會是集團今年的頭炮項目。第二季將推出主打一房及兩房的鄰近藍田地鐵站的KOKO HILLS第3期，涉836伙。至於第三季，有機會推售兩個位於啟德跑道區的合作項目。而第四季料推出將軍澳日出康城12期及山頂種植道1號第1期共8座洋房。

【黃浩賢：新世界推啟德兩盤】

黃氏續指，由於市場剛性需求持續強勁，尤其以上車客最積極覓盤，相信會帶動樓市向上。同時，隨着市場供應增多，估計會大大誘發各路客源，刺激潛在買家入市置業，從而推動樓市發展。

提到大計，他稱集團今年將主力部署推售兩個位於啟德跑道區的大型合作發展項目，分別為承豐道23號提供1,219伙單位，以及承豐道19號提供約1,500個單位，合共涉及逾2,700伙。