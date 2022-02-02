美國非農報告恐非常難看！白宮試圖淡化「重磅數據」

市場聚焦美國本周五(4日)公布1月非農就業報告，而白宮近日提前放出風聲，試圖降低外界對這份重磅就業報告的期望值。去年12月美國新增非農就業人數已經出乎市場意料遠遜預期，創一年新低。

按照白宮官員的說法，由於Omicron新冠肺炎變種病毒導致一些勞動人口暫時離開工作崗位，所以可能誇大了1月報告披露的失業人數。

多名白宮官員警告，採集1月非農就業報告數據所進行的調查正好發生在年末節日後勞動人口休病假的高峰期。換句話說，統計1月非農就業報告數據的時候正趕上美國的Omicron病例急增，其可能導致經濟數據表現令人失望。

拜登政府首席經濟顧問、白宮國家經濟委員會主任Brian Deese周二(1日)表示，1月非農就業數據可能「讓人困惑」，因為新冠肺炎的患者會在統計中被錄為失業者。

他指出，「我們預計這會影響數據。我們從未過度看重任何一個月，對(1月)這個月尤其如此，因為Omicron引發的短期離職可能有影響。」

白宮新聞秘書Jen Psaki最近也發出類似的警告。

Psaki周一(1月31日)說，1月就業數據收集期間，有將近900萬人因為患病失去工作，因此應該有一定的心理準備，要了解數據如何編成。Psaki指出，1月底就業報告披露的失業中，有很大一部分可能是因為感染Omicron而生病的人。

目前經濟學家預計，1月美國新增非農就業人口為15萬，若本周五的報告符合這一預期，將是2020年末以來最低增長人數。