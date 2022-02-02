香港電腦學會：投資NFT如買藝術品

要數2021年最熱門的金融科技名詞：「元宇宙」和NFT當之無愧。「元宇宙」作為虛實結合、沉浸式的新一代Web3.0互聯網世界，由不同元素組成，從虛擬實境、社交、遊戲，到區塊鏈都缺一不可，區塊鏈技術可以解決身份確認、資產認證、治理制度、自由交易等經濟系統的問題，而NFT恰恰就是「元宇宙」中虛擬資產的重要技術。

NFT全名是Non-FungibleToken，即「非同質化代幣」，其至關重要的屬性包括了「不可分割」及「獨一無二」，由此可以產生稀缺性，從而令NFT體現出價值。此外，NFT的特性，還包括可溯源、可交易、流動性、不可篡改、互操作性、標準化，因此NFT可以在公開市場上買賣交易，甚至拍賣。

廣義的代幣(Token)，在區塊鏈技術裏是具備了智能合約的功能，並可以在區塊鏈帳本上，記錄作為「資產」或「憑證」的存在。而代幣又可以分開「同質化」與「非同質化」，兩者均是基於「以太坊」(Ethereum)生態鏈所開發。

「同質化代幣」主要以「以太坊」ERC20標準為基礎，代表着互相可替代、可接近無限拆分的代幣，比特幣和以太幣就是最好的例子；「非同質化代幣」主要是按照「以太坊」ERC721標準來開發，代表着唯一的、不可拆分的代幣，比較接近的比喻，就是演唱會或電影的門票，每張只對應某天某時段某指定位置，並只准許一人進場。

NFT技術第一次廣為人知的應用，起源於2017年基於「以太坊」的「加密貓」(Cryptokitty)，是一款類似上世紀90年代「他媽哥池」的遊戲。玩家可以購買、培育、繁殖、出售和收集加密貓，每隻加密貓都具有獨特的屬性。在加密貓出現前，當時區塊鏈領域還流行着以ERC20標準來發行代幣，其屬性滿足不了需要有「獨一無二」及「不可分割」的寵物貓。該遊戲的開發者DieterShirley，就用ERC721標準的NFT，來表示貓隻的不同顏色、基因、世代等訊息。

DieterShirley通過這個遊戲，把代表稀缺性引入到區塊鏈代幣裏。NFT的交易在2021年以來，便有着極強的增長，目前還是以收藏品及藝術品為主流。2021年上半年，整體市值達到127億美元，比起2018年整年的市值，高出310倍。2021年上半年，NFT作品交易合共錄得47億美元成交額，當中包括傳統拍賣行如蘇富比、佳士得等所帶動的傳統收藏家對NFT藝術品交易。截至2021年9月底止，NFT領域交易排行前5項目的累計交易總量，合共約不到100萬個以太幣，如果按照每一枚以太幣值3,000美元計算，折合約30億美元。

借用著名經濟學大師的觀點：「藝術品與其他資產一樣，雖可作為財富儲藏的倉庫，但藝術品又有其特殊性，因為這種資產本身沒有產出，因而作為財富倉庫，它們的價格理論上是沒有上限的。」NFT在這方面，跟藝術品可以比擬；本身既沒有產出，也沒有聯繫到有價資產上面。所以理論上，價格沒有上限，定價也只是根據買賣雙方的喜好。

香港電腦學會金融科技專家小組執行委員會成員 陳頴峯