盧楚仁：地緣危機升溫　歐元難以提振

踏入虎年，先祝大家身體健康，「虎」中作樂。今年匯市開局中，日圓因避險表現較預期理想，澳紐元表現較差，主因是美股今年開局疲弱。歐元表現亦持續弱勢，顯著受俄羅斯及烏克蘭局勢所拖累，況且聯儲局說明今年會積極加息，所以對比無加息壓力的歐元，美元明顯較有優勢。

2014年俄軍攻打烏克蘭並佔領克里米亞，及後俄羅斯受歐美猛烈制裁，在俄羅斯盧布匯價暴跌拖累下，歐元由當時高位1.4水平急跌至接近1.04水平，在俄烏局勢惡化下，交易員擔心相關行情會歷史重演，故令到歐元沽壓沉重。

除地緣政治外，估計4月法國大選亦可能為歐元再添沽壓，根據報道，最新的法國民調顯示，總統馬克龍民望下跌4個百分點。根據法國星期天周報的調查顯示，有60%的國民對馬克龍表示不滿，只有37%滿意。國民對馬克龍不滿，主要因為疫苗政策不一致、對無接種疫苗人士無禮言論、貨幣購買力減弱和經濟問題。

若馬克龍未能成功連任，而讓極右的候選人勝出，金融市場便會擔心法國也會效法英國舉行脫歐公投。法國脫歐必須離開歐元區，重新使用法國法郎，對歐元便會造成致命傷。故未來歐元在「鴿」派的幣策、俄烏地緣政治緊張，及法國大選的不明朗因素困擾下，歐元有機會取代日圓，成為虎年最弱的貨幣。

獨立外匯商品分析師 盧楚仁