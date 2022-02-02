陳樂怡：收息族不妨考慮中資電訊股
2022年02月02日 09:15
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中國電訊商基本面因素改善。
美國聯儲局發出強烈「鷹」派信號，展望遠較市場進取，殺市場一個措手不及，顛覆原先市場預期的加息3至4次，市場開始有呼聲預期加息6至7次，甚至每次加息不止0.25厘，而大規模縮表亦帶來隱憂。債息抽高，科網、電動車及生物科技股等此類高估值增長股回調幅度甚高，預計港股短線跟隨外圍波動，或有機會考驗23,000點支持。
科技股除了受到加息因素打擊之外，在3月業績期前，市場再次調低科技龍頭盈利預測。事實上，內地消費繼續疲弱，電商、廣告業務收入疲軟，拖累業績表現。監管政策方面，內地雖表示着重數碼經濟發展，但要糾正不健康、不規模的趨勢。政策風險未見大變，反壟斷方向持續，鼓勵開放平台生態系統，保障消費者及員工權益，難免削弱龍頭獨家優勢，以至增加合規成本。
另外，投資者可考慮增加防守性的部署，例如中資電訊股。根據工信部資料顯示，2021年中國電訊商收入按年增加8%，略優於預期。而且雲計算、大數據等新興業務發展加速，去年實現相關業務收入2,225億元，按年增長27.8%，在電訊業務收入中佔比由上年的12.8%提升至15.2%。電訊龍頭中國移動(00941)及中國電信(00728)相繼出手回購A股，為股價帶來提振作用。行業基本面因素改善，價格戰緩和，新業務收入增長加快，資本開支回穩，再配合高派息、清晰政策，可考慮作長線收息，建議留意3月業績展望。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)