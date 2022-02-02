陳樂怡：收息族不妨考慮中資電訊股

美國聯儲局發出強烈「鷹」派信號，展望遠較市場進取，殺市場一個措手不及，顛覆原先市場預期的加息3至4次，市場開始有呼聲預期加息6至7次，甚至每次加息不止0.25厘，而大規模縮表亦帶來隱憂。債息抽高，科網、電動車及生物科技股等此類高估值增長股回調幅度甚高，預計港股短線跟隨外圍波動，或有機會考驗23,000點支持。

科技股除了受到加息因素打擊之外，在3月業績期前，市場再次調低科技龍頭盈利預測。事實上，內地消費繼續疲弱，電商、廣告業務收入疲軟，拖累業績表現。監管政策方面，內地雖表示着重數碼經濟發展，但要糾正不健康、不規模的趨勢。政策風險未見大變，反壟斷方向持續，鼓勵開放平台生態系統，保障消費者及員工權益，難免削弱龍頭獨家優勢，以至增加合規成本。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)