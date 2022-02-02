虎年樓價望升1成　中小單位看俏

踏入虎年，業界繼續睇好樓市，在高成數按揭計劃下，樓價1,000萬元或以下的中小型住宅單位仍被看高一線，預期樓價年內有機會再升約10%。

【陳永傑：料過年後將現小陽春】

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑對虎年樓市充滿信心，預期農曆新年後將出現小陽春，雖然新年前受第5波疫情影響，交投量放緩，但隨着業主減價，成交陸續增多，加上市民之前經歷4波疫情，疫苗又已接種，料全年樓價升約10%。

他續稱，在防疫意識下，市民都希望縮短家居與工作地方的距離，虎年港鐵沿線樓盤將最受追捧，尤其是黃竹坑站上蓋新盤，估計今年將錄破紀錄成交。另受惠於高成數按揭計劃，樓價1,000萬元或以下的住宅料繼續主導市場。

【布少明：倘通關 超級豪宅或跑贏】

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明亦對虎年樓市樂觀，他預期今年一手成交量按年再多2,000宗，全年可達約20,000宗，二手成交量維持平穩，全年樓價升約5至10%。他又認為，受惠於北部都會區發展，無論自住或投資市場，估計虎年期間區內1,000萬元或以下的住宅單位將最受市場歡迎。若今年成功通關，超級豪宅表現會跑贏大市，全年樓價可升約10至15%。

【吳賢德：上半年不宜入市】

前補習天王、資深投資者吳賢德指出，疫情一直困擾樓市，目前仍有不明朗因素，新盤銷情理想，惟二手流轉不算活躍，有能力置業的中產階層入市信心不大，只有實際置業需要的年輕人會入市購買中小型單位，換樓鏈不強，樓市並不健康。

展望虎年樓市，他指出，疫情多變令通關無期，內房債務爆發違約潮或繼續惡化，上半年不鼓勵投資者入市，用家宜降低約3成買樓預算，若疫情平穩，相信8、9月市況將好轉。