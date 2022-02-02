工商舖物業投資發財攻略　業界指買舖勝租舖

香港雖然仍受累變種病毒及中港兩地未能通關影響，但市場仍對今年虎年工商舖物業市場抱樂觀的態度。

【廖偉麟：甲廈反彈力強】

正八集團主席廖偉麟指，市場專家稱新冠肺炎疫情料近尾聲，即使美國聯儲局加息，但本港不一定會跟隨，低息環境會維持，同時中港亦會局部或全面通關，都有利本港樓市。

他又預料今年工商舖走勢平穩，其中過去樓價跌達3成的甲級寫字樓，今年反彈力最強，相信期內樓價升幅可達10至15%，而去年已率先回升的舖位市場，雖仍受防疫禁聚措施影響，但今年價格料仍漲約5至10%，升幅略低於甲廈。至於受惠活化政策帶動的工業樓市場，廖預計，今年樓價升幅也可達5至8%。

【李根興：買舖好時機】

盛滙基金創辦人李根興表示，雖受Omicron變種病毒及未能通關影響，舖位市場短期走勢難以預測，但若疫情放緩及作局部通關，舖市價格料今年仍可上升，其中核心區舖位漲兩至三成，民生區升約1至2成。否則，若疫情持續，核心區舖價會倒跌1至2成，並以區內面積逾1,000方呎舖位跌價最大，而民生區走勢料持平，區內街市舖及面積500方呎以下細舖受影響較小。

他續稱，雖然現時仍有不明朗因素，但中港始終會通關，相信今年續是撈底買舖好時機，租舖則不宜。

【張翹楚：工廈趨受捧】

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚稱，工業物業未來會繼續受歡迎，數據中心或物流用途將成主流。事實上，工業用地規劃上已放寬不少，經常准許用途中包括商店及服務行業，隨着規劃上的陸續開放，工業地帶已有部分用途與商業重疊，市場受落程度愈來愈高。

他又指，現時工業用地供應買少見少，市區幾乎已沒有工業用地供應。葵涌、荃灣及青衣以物流為主，粉嶺、元朗等雖仍有工業區，但隨着北部都會區發展，或會有更多土地改為住宅發展，供應緊張下，工業物業在任何地區都會有捧場客。