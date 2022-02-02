陳錦興：內地貨幣傾向寬鬆　券商股料受惠

美國通脹陰霾揮之不去，聯儲局提前加息及收水具迫切性，引致科技股持續受壓，資金出現由高估值美股流出的趨向，受惠的地區股市包括去年大為跑輸的港股。恒指的成分股中，金融股比重依然不低，在通脹、利率上升的環境中，國際銀行及保險股均受惠。此外，與美國相反，新的一年內地轉向寬鬆的貨幣政策，將進一步利好中資金融股，當中內地券商板塊無論在營運能力、盈利增長及估值等角度而言，都具吸引力，是今年跑贏大市的首選。

券商的經營環境正朝穩健的方向發展，受惠互聯互通，淨流入A股的資金量去年創新高，以基本面投資為核心的海外基金，其積極參與A股，為內地股市帶來真正健康的慢牛，A股成交屢破萬億，股市波動不升反降，且買賣有序，這對券商核心業務有利。而北京交易所掛牌運作，意味內地進一步推動資本市場，強化股市的融資能力，這對券商的投行及上市業務也是一大機遇。

翻看內地券商股的業績，普遍自2019年起，盈利恢復增長，且持續，與A股連升的趨勢一致。今年是貨幣政策利好的一年，券商的經營環境將更好，而政策層面是鼓勵激活資本市場，發揮融資能力，支持實體經濟，因此打壓行業的政策風險低。再論派息及估值，行業平均息率達3厘以上及低於1倍市帳率，估值絕不昂貴。內地券商股的盈利前景依然穩好，預期估值提升已整裝待發，是虎年價值與增長兼備的強勢板塊之一。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)