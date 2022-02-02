理財Campus：活用利是錢　教子女理財

每逢農曆新年前後，家長們都會討論如何處理子女的利是錢，亦是家長們研究怎樣教導小朋友理財的熱門季節。理財專家建議，小朋友自3歲起已經可以開始學習理財，惟不能操之過急，宜採取漸進式的學習模式。

【培養使用金錢好奇心】

香港財務策劃師學會主席李澄幸表示，教小朋友儲蓄和理財的第一個階段，可以讓小朋友知道甚麼是金錢，比如培養他們對於日常生活使用金錢的好奇心，認識硬幣及不同的幣值，做一些簡單交易或以物易物的學習。

當有了金錢的概念後，第二階段可以讓小朋友了解金錢的來源，可以描述收入來源並接受在有限的資源之下，不可能擁有所有東西，以及建立定期儲蓄習慣。到第三階段，開始學習管理零用錢，更好的是做到記帳，可訂立一些短期的財務目標，包括合理消費和格價。至於第四階段，可以學習初階的財務知識，初步了解銀行的服務，比如儲蓄和借貸，知道常見的投資選擇，開始明白風險和回報的關係。

【藉封利是了解金錢來源】

他認同一年一度的利是錢的確是一個好機會讓小朋友學習理財，皆因「有錢過手」，最好的學習永遠是從生活中體驗。其實利是錢學理財，可以從新年前已經開始，家長可以考慮從利是錢的本質說起，從而建立健康的觀念。

家長可告訴小朋友利是錢的意義，背後代表長輩的心意和祝福，不應把銀碼看得太重，更需要有感恩之心。如果小朋友較成熟，也可讓他們參與「封利是」的部分工作，更實在的知道沒有從天而降的金錢。

【分配4大用途 優先儲蓄】

到了新年後處理利是錢的階段，家長應把握此機會和小朋友「談錢」，不論是決定回收部分利是錢、代子女保管利是錢或給他們支配如何使用，讓小朋友知道這些決策的原因即可，一起討論和做好家庭的理財是最好的體驗。

李氏續指，如果條件許可，小朋友有基礎的理財知識後，的確可以將部分的利是錢交到子女手上，並分配於各種用途。傳統的兒童理財教育會強調金錢4個用途：儲蓄、消費、投資和捐獻。

當中，小朋友需認識儲蓄的重要性，家長宜鼓勵他們先將部分利是錢撥作儲蓄，供未來使用，並制訂一些目標，逐步養成儲蓄的習慣。

【學習購物 分清想要需要】

在扣除儲蓄的金額外，餘下的利是錢可以讓小朋友購買他們希望買的東西，並藉此解釋「需要」和「想要」的分別，以及學習甚麼是「量入為出」。

對於大一點的小朋友來說，可以讓他們了解銀行戶口如何操作，以及甚麼是利息，知道「延遲消費」的好處，建立投資觀念。

最後，家長也可以鼓勵小朋友於利是錢中撥出部分作慈善捐款，培養他們的同理心，體會「施比受更有福」。

當規劃好金錢分配於甚麼用途後，家長不妨給小朋友一些空間，從旁指導和協助即可。即使小朋友在金錢處理上有不恰當的地方，也是在有限的空間下犯錯，從錯誤中學習也是一種學習，故不用過於緊張。

李氏又認為，家長教導小朋友理財時，可以參考投資者及理財教育委員會的「理財能力架構」，該報告闡述理財能力所涵蓋的範圍，包括知識、技能、態度、動機及行為多方面，此架構描述一個人在不同的人生階段中，應該擁有的理財能力。