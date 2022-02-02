Apple保iPhone供應　 iPad發貨期長達2個月

全球晶片持續短缺，連以供應鏈著稱的蘋果公司(Apple Inc.)也全力處理積壓訂單。不過數據顯示，受惠於零部件重新分配策略奏效，iPhone平均發貨時間大幅改善，然而iPad平均發貨交期最高長達9周。

外媒自去年11月以來追蹤蘋果公司在美國及中國等25個主要銷售市場產品發貨期，發現消費者一月下旬訂購64 GB iPad平均發貨時間達50天，比12月的55天略為好轉，同時間新iPhone發貨時間大幅改善，某些機型已自去年年底的一個多月將縮短到10天左右。

由於iPad面板大於8吋，需要大量顯示集成電路元件，不幸的是這類型半導體屬於成熟製程範疇，也是晶片供不應求的重災區，這導致iPad是上一季所有蘋果公司產品線中唯一銷售未見增長的商品，該產品線營收上一季下滑14.1%至73億美元。

研究機構CCS Insight資深研究總監Wayne Lam表示，除了面板呎吋外，面板類型差異也是各產品線交期不一致的因素，iPad主要使用LCD面板，而iPhone和Apple Watch使用OLED，前者更需要成熟製程供應鏈。與成熟製程相比，先進製程供給限制較少，晶片製造商需求相對較小。