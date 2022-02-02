美中科技脫鈎　權威報告：中國更傷

中國與美國在科技領域加速脫鈎，一份由內地研究機構、北京大學發表的報告指出，中國在當中付出的代價更大，因此引起市場關注。

報告指出，在美中科技脫鈎後，無論在技術面還是產業面發展，中國在大部分領域明顯落後，甚至陷入真空狀態，特別是在晶片製造、人工智能及IT產業更面臨發展瓶頸。

在晶片製造和人工智能等關鍵技術上，市場目前已形成了脫鈎共識，導致中國目前只剩下「技術含量低或附加值低的行業」與美企有聯繫。而在中國僅在一些小領域居領先地位，例如IT產業，目前已面臨「巨大衝擊」。相形之下，雙方脫鈎對美國的IT產業沒有明顯影響。

報告則提到，中國近年已在科技急起直追、且自認頗具成就的人工智能域仍遠落後於美國。中國3年前才開始培養人工智能領域人才，但美國大學早已培養了這一領域的學生。在人才斷層問題上，報告指出中國頂級的人工智能領域人才只有34%留在國內，56%已移居美國。至於整體在美國留學的中國公民，多達88%留在當地，只有10%返國工作，加上美國的脫鈎戰略還包括組建「科技民主聯盟」，使中國在科技上被完全孤立，增加了中國從他國進口關鍵零組件、獲取先進技術和吸引人才的難度。

報告最後建議，中國政府應選擇國際合作和培養人才，才能使美中之間的科技差距不會繼續擴大。