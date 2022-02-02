樓價UPDATES：匯璽一房售880萬　5年升18%

新樓齡屋苑受買家追捧，西南九龍匯璽一房單位，日前以880萬元售出，單位近5年期間帳面升值約18%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣雷敏儀稱，西半山眀徳山高層D室，實用面積約332方呎，為一房間隔，望市景，原先叫租2.3萬元，新租客在投資銀行工作，原租住區內開放式單位，因疫情改為在家工作，決定租住較大面積單位，經議價後減價2,000元或約8.7%，以2.1萬元獲承租上址，呎租約63元。

●利嘉閣顧偉瀚指，北角半山寶馬山花園1座低層C室，實用面積約830方呎，套三房間隔，以1,638萬元售出，呎價約19,735元。屋苑現時有21個單位放售，入場費1,780萬元起。

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九龍區

●美聯黃永財表示，西南九龍匯璽1B座頂層一房戶，實用面積約352方呎，吸引區內客承接，成交價880萬元，呎價約2.5萬元，原業主於2017年3月以746.3萬元購入，轉手帳面賺約133.7萬元，單位期內升值約18%。

●香港置業文華透露，大角咀亮賢居高層G室，實用面積約503方呎，兩房連露台間隔，以約2.2萬元放租約6日後，獲外區客洽詢，雙方議價後略減500元，以2.15萬元租出，呎租約42.7元，新租客為外籍家庭客，見單位位處高層，並附有靚裝修及家電，睇樓3次即決定承租。

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新界區

●利嘉閣鄭健沐稱，將軍澳天晉2期2B座低層A室，實用面積約703方呎，套三房連工人套房設計，日前以2.38萬元獲承租，呎租約34元，屋苑現時約有15個租盤，兩房戶入場租金由2.1萬元起。

●中原楊頌堯表示，大埔榮暉花園高層F室，實用面積約572方呎，三房間隔，開價約900萬元，議價後以798萬元沽出，呎價約13,951元，原業主則於2012年以403.8萬元購入，持貨10年沽出，帳面獲利約394.2萬元，單位期內升值約97.6%。

●祥益袁思賢指，屯門邁亞美海灣1座高層F室，實用面積約443方呎，兩房間隔，新買家為區內客，見單位望海景，而且附有新裝修及有部分家電，遂便決定以1.18萬元租入，呎租約26.6元。

●中原王春江透露，荃灣綠楊新邨Q座高層2室，實用面積約451方呎，兩房間隔，叫價740萬元，議價後共減30萬元，以710萬元沽出，呎價約15,743元，新買家首次置業，於歲晚收爐前入市上車。

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