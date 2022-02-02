美銀警告：今年股市波動加劇　回報不及之前

美股近日出現反彈苗頭，惟尚未收復年初至今的所有失地。美國銀行證券美國股票和量化研究主管Savita Subramanian認為，投資者今年最好謹慎行事。

她警告︰「今年將是讓人對波動感到震驚的一年。」今年市場將重新調整預估值，以適應現金孳息率可能到年底時接近2%的走勢。

雖然過去「逢低買入」一直是美股市場的長勝策略，惟她提醒︰「我認為現在不是大量買進標準普爾500指數的時候」，並稱今年標指今年不會帶來豐厚回報。

她對標指的年底目標價為4,600點，又謂︰「從現在開始直到年底，股指將多次觸及這個目標，我們將看到美股出現大幅波動」。

美國銀行建議，投資者應避免選擇在資本自由化和低獲利時代大漲的大型科技股和成長型類股；相反地，應尋找估值偏低的優質股票。

她說︰「好消息是，與2008年 和2009年相比，企業和消費者持有的現金要多得多。」對於現金充裕的公司來說，目前其實可能是個更好的環境。

她還看好小型股和價值型股票，包括金融和醫療保健，「我今年會推薦善用波動性來作為買進高質量、自由現金流良好的個股。」