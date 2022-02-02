美企業績精選：AMD、通用汽車、遊戲公司EA

虎年伊始，港股休市，美股卻踏入業績高峰期，陸續有更多企業放榜，牽引大市走勢。當中，無廠晶片設計公司超微半導體(AMD)公布了出乎市場預期的季度業績，上季收入按年大增48.76%，至48.26億美元的歷史新高，反映其進一步蠶食「老對手」、晶片巨頭英特爾(Intel)的市場份額。而飽受晶片短缺困擾的汽車行業表現仍然疲弱，通用汽車(GM)上季純利按年大跌38.82%。

【AMD：季賺87億 CPU晶片市佔7連升】

按照非通用會計準則(non-GAAP)，AMD於截至去年12月25日止季度經調整純利為11.22億美元(約87億港元)，按年大增76.41%。該企更預測，今年全年收入可達到215億美元，相當於按年增長31%，遠超市場預期的192.6億美元；毛利率料提高至51%，較去年高3個百分點。本季度收入料可達50億美元，續創新高。

從收入分項來看，運算與圖像分部按年增長31.83%至25.84億美元。行政總裁蘇姿丰更表示，AMD的中央處理器(CPU)晶片市佔率已連續7個季度錄得增長，並預告新一代CPU晶片Ryzen 7000系列將於下半年正式登場。

EESC(企業、嵌入和半客製化)分部上季收入更按年飆74.61%至22.42億美元，得益於創紀錄的EPYC伺服器晶片銷售，以及遊戲主機換代周期。在雲計算及企業客戶需求推動下，伺服器相關收入按年增逾倍，按季增長也達雙位數。值得注意，英特爾早前業績顯示，其數據中心業務收入按年錄得倒退，意味AMD不僅在電腦CPU市場搶奪英特爾的市場，連其他業務也步步進逼。

【受累晶片荒 GM上季交車跌三成】

AMD業績如此強勁，除因英特爾表現不振外，也有賴全球晶片荒。而深受晶片短缺困擾的通用汽車(GM)上季收入按年跌10.48%至335.84億美元；期內汽車交付量為147.7萬輛，按年下跌30.23%。不過，行政總裁Mary Barra表示，隨着中美的晶片供應改善，預計2022年業績會表現強勁，預測全年純利介乎94億至108億美元。

【星巴克中國同店銷售挫14% 預告加價】

除了汽車行業外，個別餐飲企業也成為了疫情下的輸家。連鎖咖啡店星巴克於截至1月2日止季度收入雖為67.22億美元，但作為該企第二大市場的中國同店銷售按年下跌14%，更拖累北美以外的國際同店銷售挫3%。該公司更表示，通脹、疫情下的工資上漲，以及勞工短缺均導致美國業務成本增加，預期今年每股盈利跌4至6%。為了轉嫁成本，星巴克打算在未來數月再加價。

【遊戲公司EA《戰地風雲2042》銷情差】

美國大型遊戲公司Electronic Arts(EA)最新業績同樣令市場失望，上季收入按年雖增6.93%至17.89億美元，但淨利潤大跌近七成至6,600萬美元，主要是期內收購多家遊戲開發商所致。行政總裁Andrew Wislson也坦言，公司於去年底發行的重點遊戲《戰地風雲2042》的銷情不及預期，又改口稱NFT(非同質化代幣)不是公司當前發展重點。