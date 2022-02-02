打定「疫苗」！美官方已預告周五非農數據很糟糕

港股本周僅周五(4日)才是全日交易，收市後美國將公布重磅數據，就是非農就業報告。然而，在就業數據公布之前，白宮及聯儲局已急忙打「預防針」，預警會很糟糕。

美國總統拜登的首席經濟顧問、白宮國家經濟委員會主任Brian Deese周二(1日)表示，1月非農就業數據可能讓人困惑，因疫情患者會被視為失業者。他說：「如果有人請了一星期的病假，即使沒有被解僱，若沒有得到帶薪病假，就不會被計入就業。」因此，由於Omicron肆虐，1月就業報告中的失業人數可能被誇大。

聯儲局一眾官員也表示，預計1月就業報告不會強勁，因很多勞工未被計入，故即將公布的上月就業報告不會太好看，並可能很糟糕。

現時市場平均預期美國1月非農就業人數將增加15.5萬人；失業率為3.9%。

事實上，周三(2日)公布，俗稱「小非農」的美國1月ADP就業職位意外減少30.1萬個，而市場預期為增長18.4萬，前一月度增為增長80.7萬。

就業數據轉差，意味聯儲局或不具備大幅加息的條件。美股期貨向好，道指期貨升74點，納指期貨更大漲240點。