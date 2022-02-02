南極冰川加速融化　漂浮城市擁10億人商機

踏入虎年，美國即將啟動加息縮表，全球眾多行業都會面對收水之苦。不過，有一個行業卻因為關乎人類生存問題，必將成為資本市場虎視眈眈的投資焦點。該商機正是由全球暖化導致海平面上升所衍生，沿海國家為應對海岸居住區受侵蝕的困擾，都將增加投資以解決問題。而暖化的最壞情況是到了2050年，全球將有超過10億人生活在「水世界」，有地區擬打造「漂浮城市」(Floating City)解決上述問題，當中蘊藏巨大商機，相比起追求資本市場的「市夢率」，似乎更適合喜歡實在感的投資者。

在最近落幕的2021年聯合國氣候變遷大會（COP26）上，雖然各國都進行協議，惟協議內容對阻止全球暖化效用似乎不大。事實上，全球暖化引發的天氣變異已到刻不容緩的地步，從香港竟然在冬季仍有颱風可見一斑，雖然最終未能打成，卻令全港市民嘖嘖稱奇，因為對上一次12月打風已是40多年前的事。

具體來說，全球暖化已令南、北兩極的冰河加速融化，導致海平面上升，惡劣情況本已令眾多專家擔憂。近期更有科學家觀察到，守衞南極「末日冰河」（Doomsday Glacier）的冰棚（Ice shelf），可能在3至5年內崩塌，屆時會加速冰河融化，對全球沿海地區都是一場浩劫。

2019年時，美國新澤西州科學組織氣候中心的科學研究就曾指出，2050年海洋或會淹沒一些重要大都會，包括中國上海、印度孟買、越南胡志明市等。目前全球已有逾1.1億人生活在海水漲潮線以下，他們之所以仍能居住，皆因當地政府大肆興建海堤等防洪設施，阻擋海水湧入。最著名低窪之國當屬荷蘭，其有兩成國土地勢低於海平面。

不過，建海堤抗海平面上漲並非良方。位處美國路易斯安那州的新奧爾良，2005年就曾遭受颶風Katrina侵襲，當時的防洪堤及其他防護設施都無法抵擋，八成市區面積變成澤國，約2,000人遇害，約100萬人流離失所，成為美國史上嚴重自然災害之一。

要解決上述問題，最簡單有效的當然是減少碳排放，阻止地球持續暖化，但在目前碳排放仍未達峰的現實下，極地冰川加速融化已不能避免。正所謂君子不立危牆之下，大家自然要謀定後路，尤其是香港雖然不是低窪地區，但卻屬沿海地區，不能避免洪水、颱風來襲。早幾年的颱風天鴿及山竹襲港，相信大家仍然印象深刻，在地球持續暖化下，颱風威力只會愈來愈強。

因此，大家可以做的是數管齊下，既盡量減少碳排放、應用可持續新能源，亦要安排日後如何在「水世界」生存下去。有人或會將居住地搬往高地，就香港而言，自然是半山位置，好在香港山多，除了西半山、東半山、中半山及山頂等豪宅區外，還有不少居屋及私人屋苑位處半山，都是可以考慮的選擇。

至於更浪漫、具科幻色彩的方法，則是打造海上的「漂浮城市」。值得一提的是，「漂浮城市」並非傳統意義上的移山填海，而是最新高科技的綜合應用。人類或許應該改變「與天鬥、與地鬥」的落伍思維，學會與大自然、海洋和諧共處。目前，南韓已有計劃興建「漂浮城市」，以應對海平面上升的侵襲。