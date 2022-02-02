港股祈求虎進金來　5大板塊「錢」景預測

周四(3日)是大年初三赤口，傳統上不適合拜年，宜少說話多做事，例如入廟祈福，又或者在家研究虎年港股投資策略，賺個盆滿缽滿！到底今個虎年，港股會「龍精虎猛」、「虎進金來」，抑或「虎」過弟弟？今日就分析虎年港股走勢、板塊和個股表現，讓大家了解投資宜忌，趨吉避凶，在股海旗開得勝！

提到「老虎」這百獸之王，經常予人虎視眈眈，或是變化莫測，潛伏極大風險的感覺。因此，虎年全球股市雖然不一定會出現大冧市，但驚濤駭浪的可能性卻不少。

回顧牛年，股民在港股耕耘，即使如「牛」一般勤力，辛苦經營，亦未必有好收穫，皆因遇上內地監管風暴、中美博弈持續升級、內房債務爆災、內地經濟增長放緩，以及中港兩地因疫情反覆而通關無期，導致港股在全球主要股市中表現「包尾」。

不過，新一年新景象，牛年的指數基數降到相對低的水平，反為虎年投資帶來機會。先看看過去兩個虎年的恒生指數表現，其中，2010年庚寅虎年最標青，恒指期內累升3,640點或17.95%；而1998年戊寅虎年恒指亦累升150點。若以過去兩個虎年表現作為參考，2022年壬寅虎年恒指報升，亦未至於信心全無，惟需補充，1998年亞洲金融風暴下，恒指曾低見6,545點，雖說當年虎年計仍微升收場，但十分驚濤駭浪。

先看港股今年以來表現，1月初走勢疲弱，皆因第5波疫情來襲，港府再度收緊防疫政策，打擊市道，加上內地經濟增長放緩，內房債災持續，「北水」南下大不如前，國際投資者又視中美博弈為主要風險，香港市場的地緣政治風險偏高，在缺乏「北水」和外資參與之下，港股交投淡靜，大市反彈乏力，重磅的中資科技股更在監管消息不絕的情況下反覆尋底，整個格局只能用一個「弱」字來形容。

不過，恒指跌至22,700點水平現反彈，收復去年底的收爐位，更曾重上50日線即24,000點水平。走勢上，支持位與去年12月低位22,665點水平相近，有小雙底回升之勢，一倍的市帳率力保不失，後市升穿25,000點關開始出現較大阻力，小雙底支持不宜有失。虎年開局在即，無可否認的事實是港股估值並不昂貴，首季恒指反覆，主要是反映疫情下中港兩地經濟所受的衝擊。如無意外，今年中之前有望迎來較大型的反彈浪。

至於下半年，較不明朗的因素是在美國11月國會中期選舉前，拜登政府為着選票，會否再度打「中國牌」，藉着中國這個對外矛頭來增加內部選舉黨派勝算。一旦民主黨在中期選舉失勢，則拜登現屆餘下的任期，只怕不會好過。故虎年秋後，需特別注意外圍風險。

總括而言，港股預期虎年上半年先尋底，然後反彈，秋後或現危機，暫看大型波幅區介乎22,000至26,000點水平，一旦向上或向下突破，就須重新評估狀況。

●5板塊「錢」景預測 內房時來運到國資主導

去年內房股在中央高舉「房住不炒」，以及定出「三道紅線」下，可謂一片風聲鶴唳。不過，現時為止中國恒大（03333）依然「健在」，亦未有房企因債務問題而破產倒閉，可謂不幸之中的大幸。

不過，虎年內房企業，尤其是民營企業的日子仍不易過，必須繼續設法將債務重新續期或延長，甚至透過售產套現減債。經歷此役，在內地消費者眼中，也許民營發展商的可靠度會大打折扣，置業會更傾向國資背景開發商的項目。目前內地經濟增長放緩，有實力作為民企售產買家的，都離不開國資背景同業莫屬。

可以預期是，今年內房行業大致脫險，只是行業大洗牌，並由國資房企主導市場，土地價格不可能大升，也不可能大跌，「房住不炒」仍為政策底線，而國資房企都有能力應付房產稅改革。

若虎年下半年，內房板塊壓力漸退，不妨留意以「猛虎出山」之勢整合行業的國資內房股，當中，中國海外（00688）及華潤置地（01109）表現有望跑贏同業。

●科技：民企步步高陞不再

牛年科技股遭遇監管風暴，龍頭企業阿里巴巴（09988）被迫拆骨重組，連騰訊控股（00700）創始人馬化騰都卑微得說騰訊只是「普通公司」，隨時可被取代，其他科技股更不堪入目。

踏入虎年，科技股只能以「打虎牢龍」四字來形容，意指在中美博弈之下，中國將科技產業提升至國家戰略層面，將繼續加大對科技產業的規劃與控制，國進民退成為主調，過去民企領軍科技產業百花齊放的日子不會重演，監管風暴亦會繼續令這些民營科企無法再享受過去的超高增長光輝日子，取而代之是要配合國策，善用資源為「共同富裕」目標而努力，企業盈利前景非放在首位。作為上市公司，與股東的關係似乎仍需要時間重塑。

●金融：受惠內地開放市場

中美博弈之下，挑戰美元霸權是關鍵賽。偏偏經歷兩年疫情，美國聯儲局實施無限量寬「放水」，債務不斷膨脹，衝擊美元信用，正好為中國在金融領域加大改革開放，加快人民幣國際化步伐。

如無意外，虎年首月內地將會藉着冬奧大力推廣數碼人民幣，屆時將讓全球對央行數碼貨幣的信心加強。有指聯儲局亦在季內公布關於央行數碼貨幣的研究文件，會否衝着數碼人民幣而來，不妨拭目以待。

除了貨幣角力賽之外，隨着全球央行今年陸續提速加息「收水」，將出現資金爭奪潮。近年中國加強各範疇的監管，目的是要配合開放市場步伐，畢竟若自身市場未做好準備，開放市場讓精通金融伎倆的外資擴大參與，分分鐘引狼入室。隨着近年內地加強各領域監管，尤其金融領域方面與國際接軌，基本上外資都算受落，皆因外資都重視公平、公開的投資規則，以保障資本安全。

如是者，內地金融市場很大機會進入新增長軌道，外資包括美資亦在積極部署，紛紛申請在內地獨資經營金融服務牌照。目前中港兩地的金融股估值仍相對低迷，中長線可視為分注收集的好機會。建議虎年可留意中金公司（03908）、中信証券（06030）、海通證券（06837）及香港交易所（00388）。

●電動車：掀投資潮 一路發財

全球汽車電動化，將掀起一場巨大的資本投入潮，結合人工智能（AI）與數碼化，創造出龐大的商機，成為全球車企爭奪的新市場。去年內地新能源汽車銷售352.1萬輛，按年增長1.6倍，連續7年位居全球第一；搭載組合輔助駕駛系統的乘用車新車市場佔比達20%。工信部表示，將加大力度推動新能源汽車和智能網聯汽車發展，提高產業鏈供應鏈穩定和競爭力。

可以預見的是，內地電動車產業將保持高速發展，行業景氣生龍活虎，作為龍頭企業的比亞迪股份（01211）將保持強勢，每逢出現調整，都是分注作中長線收集的機會。

此外，加入電動車業務的企業已不單是車企，AI、流動通訊、車聯網、電子消費品等其他行業的企業亦爭相布局，故在選股上，亦不妨擴闊視野，發掘能受惠這股投資熱潮的明日之「升」。

●航空：憧憬復甦 長錢部署

雖然今年初Omicron變種病毒疫情肆虐，但長線資金仍勇於押注疫後重啟概念股，當中沙特阿拉伯主權基金Public Investment Fund擬斥百億美元投入全球股市，博2025年資產翻倍。事實上，觀乎近期全球疫情持續，部分地區連空運都收緊防疫，惟對航運股的影響亦大。

港股當中，3隻中資航空股處於去年10至11月的高位，相信正是一直「虎視眈眈」的長線資金作出部署，當Omicron變種病毒被證實病徵相對輕微，且開始朝全民感染，或不用再受封城防疫威脅，國際旅運今年下半年有望進入真正的復甦周期，故長錢紛紛提前部署。