買家誠意搭夠　第一城業主願減4萬沽

各區中細價二手屋苑虎年相繼發市。上車指標沙田第一城兩房單位，新買家睇樓後即日往返東涌取支票落訂，終獲減價至526萬港元入市。

美聯鄭志燿表示，上述單位為52座中層B室，實用面積約284方呎，放盤叫價一直「企硬」530萬元，新買家年初一參觀4至5個單位後，即決定洽購上址，但因沒有帶備支票，即返回東涌租住居所取回，再到沙田落訂，獲減價4萬元承接上址自用，呎價約18,521元。

北區則繼續受惠北部都會區發展，中原陳夑佳透露，粉嶺區二手市場近兩日已錄至少3宗買賣，包括牽晴間1座一個低層單位，實用面積約391方呎，最初開價625萬元，近日已降價至585萬元，新春期間售582.8萬元，呎價約14,905元。

個別買家亦趁假期買樓。美聯李貫甡稱，青衣海欣花園5座高層兩房戶，原先開價760萬元，區內租客早已睇樓，趁長假期「有時間」，初二落實以720萬元購入，以實用面積約463方呎計，呎價約15,551元。

馬鞍山中心虎年亦已「開齋」。世紀21奇豐莊瑞生指，該盤2座中高層B室兩房戶，實用面積約364方呎，曾叫價730萬元放盤，減至718.8萬元售出，呎價約19,747元，原業主持貨不足4年帳面賺近100萬元。

東九龍居屋農曆新年期間也連錄買賣。富誠地產黃偉祺表示，慈雲山慈安苑A座低層7室兩房戶，實用面積約438方呎，於已補價自由市場開價580萬元放售，新買家年廿九睇樓，日前以540萬元成交，呎價約12,329元。該行李志浩續稱，牛池灣居屋嘉峰臺1座低層H室，實用面積約592方呎，亦剛於未補價第二市場售645萬元，呎價約10,895元。