美股早段靠穩　納指漲逾百點

俗稱「小非農」的美國1月ADP私人就業職位意外下跌，或反映聯儲局未具備大幅加息的條件。美股3大指數早段向好，道指升13點，至35,418點；標指升19點，至4,566點；以科技股為主的納指漲109點，至14,455點。

全球最大對沖基金橋水警告，投資者可能低估了聯儲局「收水」的行動，以及隨之而來的重大市場風險。橋水指出，疫情期間貨幣和信貸寬鬆政策刺激了通脹飆升，在高支出與高收入的循環下，如果不積極收緊貨幣政策，通脹不太可能降溫。目前的資產估值，與投資者所預期的估值之間存在龐大差異，市場可能出現大幅波動。美國銀行也警告目前不是大舉入市之時。

不過，著名「美股大好友」、Fundstrat Global Advisor創始人Tom Lee表示，美股2月可能會出現「暴力反彈」。他表示，近幾周散戶投資者日益悲觀的情緒實際上是一個反向信號，表明股市即將反彈，資金會重新回到市場。

近期市場另一焦點在於兩位基金界巨人「對決」。明星基金經理阿克曼(Bill Ackman)早前買入了因業績不及預期，股價大幅下滑的Netflix，惟去年跑輸大市的「科技女股神」伍德(Cathie Wood)旗下基金，卻於周二清倉了最後的Netflix持股。Netflix股價曾挫2.7%。

此外，科網公司Alphabet在公布業績後宣布將股份「一拆二十」。