虎年邊行最好搵？答案係...

老虎性格勇猛威武，覓食時主動出擊，面對疫情引發「勞工荒」，打工仔在虎年未必「苦」，若裝備得宜，反過來或許會找到待遇更好的職位。早於去年第四季，協助打工仔「搵食」的就業市場已現「小陽春」，求職網站JobsDB更預計，在虎年前後會變得更加活躍和好轉。

據調查，去年整體市場招聘數字按年升73%，較2019年疫情之前多出8.46個百分點，3大需求最高的工種分別為資訊科技、企業銷售及業務發展、銀行/金融，均較2020年分別上升35%、55%及36%。

該機構解釋，疫情徹底改變客戶行為及消費模式，加速銀行及金融服務業數碼轉型步伐，推進虛擬銀行、電子支付等金融科技業務發展，令金融機構對數碼科技相關工種的需求大增，單是虛銀相關的招聘廣告就按年上升了58%。

至於今年6大加薪最多工種，首位亦是資訊科技，其次是銀行、運輸/物流，預計分別加3.5%、3.5%及2.5%，餘下是數據分析及研究、款客服務/旅遊、企業銷售及業務發展，加幅為2.5%、2.4%及2.4%。有意轉工的打工仔，不妨在旺季前後加緊留意市況，捕捉更好的事業發展機會。

至於虎年在國際間最吃香的行業，首推醫護行業，還可以分分鐘藉轉工移民。國際護士理事會(ICN)發表報告指出，由Omicron變種病毒帶起的新一波疫情席捲全球，使富裕國家積極伸手向貧窮國招聘護士，令後者的護理專業短缺更趨嚴重。報告指，在疫情爆發前，全球護士短缺人數已達600萬，近九成集中在中、低收入國家。ICN行政總裁卡頓(Howard Catton)表示，在變種病毒確診個案激增的背景下，醫療機構的護理人員病倒、過勞、離職等，將缺勤率推至疫情爆發兩年以來高峰。

為填補空缺，醫院向軍隊、義工、退休醫護招手，發達國如英、德、美加等，更加緊在海外徵才，以高薪、移民等優厚條件作招徠，去吸引包括來自非洲國家尼日利亞、加勒比海地區的護理人員到這些富國工作。卡頓擔心富國從窮國挖角護理人員，將加劇貧富國家之間的落差。

由疫情帶起的生化測試等行業，亦成為國際間的搶手貨。有傳新加坡主權基金淡馬錫以近70億美元(約546億港元)，收購Element Materials Technology(下稱EMT)餘下股權的交易快要達成協議。EMT從事測試及認證業務，遍及石油與天然氣以至航空等行業，亦涉足生命科技，包括抗菌、生物科技、醫藥包裝等領域。