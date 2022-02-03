【專訪】法巴料美加息4次以上　今年債股相當難玩

虎年踏入大年初三，外圍顯示港股場外期指一度升見24,350點水平，較牛年「收爐」高水逾500點，有望令港股初四「紅盤」高開，惟虎年股市仍存不少變數。法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏接受本報專訪時表示，今年美國加息將多於該行原先預測的4次，且「收水」壓力持續，加上地緣政治風險升溫，今年債股市場均相當「難玩」!不過，她料，今年股票回報仍將跑贏債券，其中能源股可看高一線。

美國聯儲局上月底議息後，市場情緒持續發酵。她預期，近期10年期美債孳息率仍有上行空間，今年或升至2.25厘才見頂，較早前的預測提高0.25厘，但參考上一輪加息周期，當市場充分反映加息預期，以及出現更多政策指引後，債息將有所回落，料屆時資金會回流至增長股，支持科技板塊反彈；加息環境下短債息率上揚趨勢將更加明顯，該行將2年期債息率預測由1.25厘調升至1.5厘。

通脹及加息繼續成為今年上半年市場焦點，或對風險資產帶來挑戰。她稱，全球股市繼續因環球央行部署「收水」而維持波動，加上美元轉強，新興市場和亞洲區股市將受較大影響，惟相信俄烏政治風險僅帶來短暫影響，市場將逐漸消化相關事件。值得留意的是，美股近期大幅回落之際，聯儲局言論仍超出預期的「鷹」，她認為勢進一步衝擊美股，坦言不確定美股短期是否已「見底」，但除非出現債息曲線倒掛（即短期債息高於長期債息），否則相信美股步入熊市的機會不大。

事實上，她看好歐洲市場多於美股，雖然歐洲央行今年亦有可能縮減資產負債表，但其「收水」速度遠較美國慢，預期明年3月才會開始加息，而且對利率敏感的價值股和周期股在歐股所佔的份額較大，有利指數向上，而其估值與過去相比並未特別高。另外，資金會傾向流入具防守性及派息增長股，她亦看好油股、能源股等；並建議加入另類投資，又提及亞洲的疫情措施與歐美國家相比仍較嚴謹，「宅經濟」帶動的物流需求繼續增長，故看好亞洲商業房地產。

聯儲局近期釋放出重啟加息周期勢在必行的信號，促使各投行和券商紛紛「改口」，預期「收水」步伐勢變得激進。市場憂慮聯儲局將於3月首次加息後隨即縮表，惟她預期，縮表時間將僅較該行原先預期稍微提早一個月至6月，主要由於聯儲局暗示未來推行量化緊縮(QT)時，主要方式是不為到期債券延期，而非直接拋售資產，相信縮表速度或較目前市場預期更慢。

然而，由於美國通脹較當局預期持久，加上美國總統拜登的支持度因此下降，故她料美國11月國會中期選舉前，當局會「全副武裝打擊此輪通脹」，短期將持續「鷹派」。不過，隨着美國將開始加息，加上預期Omicron變種疫情逐漸好轉及供應鏈問題緩和，料今年首季通脹會見頂，下半年將明顯回落，屆時美國政策取向有望稍為「轉鴿」。該行預計今年美國國內生產總值(GDP)升約4%，儘管增速放慢，但仍高於疫情前水平，相信不會陷入「滯脹」。

【內地需加碼「放水」才能「穩經濟」】

中國人民銀行繼去年全面「降準」(下調銀行存款準備金率)後，今年再接連下調數個基準利率，譚慧敏認為，內地奉行防疫「清零」政策勢持續打擊消費表現，加上中美貨幣政策取態背道而馳，預期內地未來需加碼「放水」才能「穩經濟」，惟疫情發展成為威脅內地經濟進一步下行的頭號風險。

今年內地官方經濟增長目標為5%以上，她指，若要抵銷「清零」政策帶來的負面影響，人行今年在貨幣政策取態上必須更主動積極，料會進一步實施減息和「降準」，而內地財政政策亦會有所配合，包括推行更大力度的減稅降費等，以支持企業復甦。

儘管人行「放水」動作頻頻，但市場反應相當冷淡，至今A股走勢並無顯著改善。她解釋，內地房地產市場帶來的經濟下行壓力不能於短期內消退，市場信心尚未完全恢復。房企接連出現債務違約，不論是金融機構或買家都紛紛「打退堂鼓」，企業流動性仍需較長時間去「拆彈」。

不過，她認為，隨着內地於農曆新年後推出更多寬鬆政策，經濟數據或會轉好，有望提振中港股市走勢。由於A股對內地政策調整更為敏感，強調A股仍可看高一線。至於受「內外夾擊」的港股後市則不容樂觀，除了受美國加息陰霾困擾之外，內地亦不時傳出監管消息，帶來下行壓力。