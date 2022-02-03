東方日報B1：港股祈求「虎進金來」

今日(3日)是大年初三赤口，傳統上不適合拜年，宜少說話多做事，例如入廟祈福，又或者在家研究虎年港股投資策略，賺個盆滿缽滿！到底今個虎年，港股會「龍精虎猛」、「虎進金來」，抑或「虎」過弟弟？今日就分析虎年港股走勢、板塊和個股表現，讓大家了解投資宜忌，趨吉避凶，在股海旗開得勝！

提到「老虎」這百獸之王，經常予人虎視眈眈，或是變化莫測，潛伏極大風險的感覺。因此，虎年全球股市雖然不一定會出現大冧市，但驚濤駭浪的可能性卻不少。

回顧牛年，股民在港股耕耘，即使如「牛」一般勤力，辛苦經營，亦未必有好收穫，皆因遇上內地監管風暴、中美博弈持續升級、內房債務爆災、內地經濟增長放緩，以及中港兩地因疫情反覆而通關無期，導致港股在全球主要股市中表現「包尾」。

不過，新一年新景象，牛年的指數基數降到相對低的水平，反為虎年投資帶來機會。先看看過去兩個虎年的恒生指數表現，其中，2010年庚寅虎年最標青，恒指期內累升3,640點或17.95%；而1998年戊寅虎年恒指亦累升150點。若以過去兩個虎年表現作為參考，2022年壬寅虎年恒指報升，亦未至於信心全無，惟需補充，1998年亞洲金融風暴下，恒指曾低見6,545點，雖說當年虎年計仍微升收場，但十分驚濤駭浪。

先看港股今年以來表現，1月初走勢疲弱，皆因第5波疫情來襲，港府再度收緊防疫政策，打擊市道，加上內地經濟增長放緩，內房債災持續，「北水」南下大不如前，國際投資者又視中美博弈為主要風險，香港市場的地緣政治風險偏高，在缺乏「北水」和外資參與之下，港股交投淡靜，大市反彈乏力，重磅的中資科技股更在監管消息不絕的情況下反覆尋底，整個格局只能用一個「弱」字來形容。

不過，恒指跌至22,700點水平現反彈，收復去年底的收爐位，更曾重上50日線即24,000點水平。走勢上，支持位與去年12月低位22,665點水平相近，有小雙底回升之勢，一倍的市帳率力保不失，後市升穿25,000點關開始出現較大阻力，小雙底支持不宜有失。

虎年開局在即，無可否認的事實是港股估值並不昂貴，首季恒指反覆，主要是反映疫情下中港兩地經濟所受的衝擊。如無意外，今年中之前有望迎來較大型的反彈浪。

至於下半年，較不明朗的因素是在美國11月國會中期選舉前，拜登政府為着選票，會否再度打「中國牌」，藉着中國這個對外矛頭來增加內部選舉黨派勝算。一旦民主黨在中期選舉失勢，則拜登現屆餘下的任期，只怕不會好過。故虎年秋後，需特別注意外圍風險。

總括而言，港股預期虎年上半年先尋底，然後反彈，秋後或現危機，暫看大型波幅區介乎22,000至26,000點水平，一旦向上或向下突破，就須重新評估狀況。