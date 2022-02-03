金價在1800美元多次徘徊　似有「巨鯨」搞大動作！

外媒報道，現貨黃金價格在2020年中以來多次徘徊於每安士1,800美元附近，而即使目前金價基本面有所惡化，但其價格在這個水平仍然非常堅挺，意味到有一頭「巨鯨」大買家在該水平持續買入。

自從金價在2020年7月突破這道關位以來，有19次收市跌破該水平，但最後無一例外又重新站穩住腳。基於美元、實際利率和基金持倉等因素進行的回歸研究得出的一項黃金模型價值在過去一年下跌近10%。然而，金價本身僅下跌約2%。顯然，有個大買家認為值得長期持有黃金。

只有大買家在倫敦場外市場積累倉位，才能進行這種不會體現在交易所買賣基金(ETF)持倉和期貨倉位中的鯨魚級活動。然而，倫敦金銀市場協會公布的金庫數據顯示，截至去年12月黃金庫存僅從3.07億安士略微增至3.09億安士。該數據包含ETF和一些央行持有的黃金。

這意味無論是誰在買進，都有資金實力大量承接，在市場上不留痕迹，然後接收和保存該些黃金。報道認為，這強烈指向了主權買家。

中央銀行通常會向國際貨幣基金組織(IMF)申報帳上的黃金數量。但也有一些延遲報告的先例。在2009年至2015年期間，中國報告黃金持倉量沒有變化，然而最終披露在此期間購買了5,300萬安士黃金。