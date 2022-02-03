頭號對沖基金橋水：美股相對其他市場最不具吸引力

外媒報道，全球頭號對沖基金橋水(Bridgewater)負責可持續發展的聯合首席投資主管Karen Karniol-Tambour周三(2日)表示，在經濟擴張和高通脹的環境下，大宗商品是最未被充分利用作為對沖通脹的工具；同時，由於「流動性漏洞」的存在，使得美股相對其他市場最不具吸引力。

Karniol-Tambour認為，在通脹環境下，有些資產類別，也就是所謂的抗通脹資產通常都能跑贏大市，其中看好金屬和碳排放權的商品資產。

她指，常見的抗通脹資產包括黃金、大宗商品、房地產投資以及通脹保值債券(TIPS)等。通過利用大宗商品不同類別的投資組合對沖通脹可能是現時比較好的工具。

另外，Karniol-Tambour認為，即使美國聯儲局決定在今年加息5次以遏制通脹，美股依然面臨流動性影響，並稱相比美股尤其是一些最容易受流動性影響的股票，其他許多國家的股票估值看起來要好得多。

她指出，此前由於流動性過剩導致科技股和加密貨幣的估值過高，從而使得美股相對於其他股票更具吸引力；但是資產價格被注入的「過剩流動性」抬高了，現在政策制定者正在撤回貨幣刺激措施，沒有足夠的買家來彌補這一差額，結果就會產生影響股票和債券的「流動性漏洞」。