石醴泉：經濟數據價值有分高低

經濟數據多如繁星，每天財經新聞匯報的數據，似是用來混淆視聽，多於用來告訴觀眾未來經濟走向。故此，想跟讀者分享一下，哪些經濟數據相對重要。讀者也要明白經濟和股市變化不是一成不變，昨天沒人重視的數據，不代表未來不值一顧。例如當我們在2020年10月談及通脹將回歸時，市場上有不少人都覺得癡人夢話，但現在最多投資者談及的問題就是通脹。

經濟數據的問題是大部分都落後於實況，而股市卻含有預期因素在內。當統計局公布經濟強勁復甦時，股市早兩個月前便已經反映了，所以不是所有經濟數據的價值都一樣，要留意哪些有領先作用的指標。

股市表現主要由增長速度和資金多寡來決定，而這兩個因素當中，資金多寡的重要性又比增長速度來得高。雖然長遠來說，經濟增長的主要動力應該來自效率提高，但如果想在短時間內推動經濟復甦，只好用充沛的資金來刺激消費和投資，藉以帶動經濟增長，所以市場資金情況往往比經濟增長速度來得重要。

美國是一個成熟市場，在2008年環球金融危機前，聯儲局調節聯邦基金利率，便能控制市場資金情況。就算金融風暴後，當聯邦基金利率已接近零厘，央行也只需依靠買債來影響市場資金流動性。

不過，中國是一個新興市場，央行需要透過不同手段和政策來影響及微調市場資金流動性，所以不能如美國一樣，投資者單靠一兩個指標便能大約了解市場資金情況。可幸的是，人民銀行每月都公布社會融資規模增量統計數據，簡化了投資者對市場資金情況的計算。

簡單來說，社會融資規模增量是指一定時期內實體經濟從金融體系獲得的資金額，包括影子銀行在內。當社會融資規模增長率比國民生產總值增長率為高之時，代表金融體系放入經濟的資金多過其增長需要，多出來的資金便有很大機會流入樓市或股市，刺激價格上升。信用貸款淨增加金額和國民生產總值增長率之差距稱為信貸脈衝(Credit Impulse)。而信貸脈衝有點類似內地經濟的水晶球。

從歷史來看，當信貸脈衝上升時，中國樓市和股市有很大機會都會受惠，反之亦然。在去年中開始，中國市場資金增長率便比經濟增長率來得慢，這也部分解釋了為何有些內地公司受市場資金不足影響，而導致有賴債風險。

可幸是，自去年9至11月，內地信貸脈衝看似已穩定下來，雖然仍是負數，但最低限度沒有再繼續下跌，加上中國政府正在慢慢增加市場流動性，估計信貸脈衝會開始見到改善。至於改善多少，決定權在於政府今年貨幣政策。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議)