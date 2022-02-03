惠理基金：避險情緒高漲　金價勢上漲

美國聯儲局主席鮑威爾上周在議息會議上放「鷹」，表明可能最快在3月加息，更不排除在年內的每次會議上宣布加息，「鷹」派言論觸發股金匯劇烈波動，金價更再次失守每安士1,800美元關。不過，地緣政治持續動盪，通脹未能受控，大量資金湧入黃金交易所買賣基金(ETF)，反映市場避險情緒仍未降溫。

能源價格急升為去年推動通脹的主因，加上產油國各懷鬼胎，只願意有限度增加產量，令原油市場持續供不應求，布蘭特期油去年累漲50.1%；紐約期油則累升55%。

自2022年開局以來，油價表現繼續強勢，兩者於1月份抽高超過一成。隨着俄羅斯及烏克蘭衝突一觸即發、阿聯酋遭胡塞武裝襲擊，令原油供給憂慮加劇。縱使美國近期原油及汽油庫存增加，一度紓緩市場對供應的擔憂，但成品油需求卻升至接近紀錄高位，油價繼續在高位徘徊。

事實上，從過往的高通脹情況可見，金價走勢往往跑贏其他資產，若同時牽涉到地緣政治緊張，黃金表現更是更勝一籌。以1973年10月為例，當年爆發的中東戰爭觸發了全球第一次石油危機，美國通脹由1972年6月的2.7%，大幅飆升至1974年12月的12.3%；當時金價由64.1美元急升至192.25美元，升幅達200%。

至於1976至1980年間，發生蘇聯入侵阿富汗、伊朗挾持美國大使館人質等國際重大事件，再度引發石油供給的憂慮，當時通脹由4.9%大幅飆升至1980年3月的14.8%。期間金價在122.63美元急升至1980年1月的850美元，幅度高達593%，並創下當時的歷史新高。

不過，於上世紀90年代初及2003年爆發的波斯灣戰爭中，金價卻倒跌，主要是由於市場憧憬美國能以壓倒性的軍事優勢盡快結束戰爭，而金價早於戰火瀰漫之前已反映。然而，近年西方國家與中俄的關係持續惡化，市場認為雙方關係於短期內不會有任何改善，加上中東及非洲的激進組織死灰復燃，意味地緣政治風險只會不斷升溫。

加息潮即將來臨帶來債息上揚，美股繼續迎來估值修正。另方面，全球多國計劃加大對虛擬貨幣市場的監管，風險資產屢成為資金拋售對象。在通脹持續飆升及股市波動加劇下，全球最大的黃金ETF最近錄得上市以來的最大淨流入，而ETF的持倉變化正反映投資者的避險情緒日益高漲，相信資金將繼續流入金市及黃金ETF，支持金價表現向好。

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