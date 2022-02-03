鄧建初：天下文章一大抄　舊酒新瓶須受用

筆者初哥上周無意中看到一篇網上文章，嚇了一跳，作者講及的多個炒股方法，竟和我以前曾發表過的大有雷同。

1997年中，正是初哥踏進股壇當起股票經紀的第二年，有幸接受傳媒訪問，講及炒股的三種幾何方式。大戶用的是金字塔式逢低溝貨手法，當中以股神巴菲特為此中表表者。選擇股票方面，奉行價值投資法，至於入市時間，就等待大冧市才大手買入。愈跌愈入得多，貨價頭輕腳重，入貨成本於是大幅降低。只要反彈幅度大，就可以輕易獲得理想回報。然而，此種入貨方式，小散戶本錢有限，想要學也是學不來的。因為股神有一保險公司作後盾，資金源源不絕，所以才可盡情發揮其名句「人人恐懼時我貪婪」。當然，這套價值投資法，首要揀中基本因素良好的公司。去年美國前列富豪中，只有股神身家沒有大幅縮水，更有進帳，可見其眼光獨到。

散戶喜歡聽消息炒股，不過乍聽多半信半疑，不敢大注。雞仔注試水溫，急升後嫌買得少，回吐再升時膽粗粗加大注碼追入。若消息真確，則可獲利不菲，可惜事與願違者居多。倒轉金字塔式炒法，腳輕頭重，如果高位大幅回吐，本來贏的也可變成輸突。此類失敗例子，初哥過往見識甚多。

本錢不多的股民，初哥認為用方形投資法較可取。贏輸程度在預期之內，壓力不會驟增，上車落車時機恰可的話，聚沙成塔，亦可慢慢累積財富。

回歸年7月1日，初哥開始在報章寫投資專欄。那時經常採用甚少人提及的「裂口理論」及「三峰背馳」等技術指標測市，加上形態等分析工具，在股災前標題寫下「熊市來臨」，成功預測了97股災。20餘年後的今日，上述兩項技術指標雖已被坊間廣泛採用，準繩度仍算是可以，但威力和那些年已是不可同日而語。

至於移動平均線，初哥已不採用多時，箇中原因是近年市況劇烈波動。上沖下洗，經常有假升穿與假跌破情況，屢見不鮮。根據升穿數據統計，250天線（約一年交易日）仍非常有效，可惜該線要運行很久才出現，靈活性不高。而60天線（約三個月交易日）略勝過50天線，原因是出錯頻率較少。

現時股市複雜多變，經濟又一環扣一環，技術指標實用程度已不及從前，故此善於揣測市場心理，已是輔助分析工具所不可或缺的。

介紹：資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。