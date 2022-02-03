工信部回應FCC撤聯通子公司美營運權

工信部發表聲明回應，指中方對FCC的決定堅決反對。聲明指出，中國聯通美洲公司已在美國營運20年，一直謹遵美國法律法規及監管要求，按照商業化原則為眾多美國境內用戶提供優質的服務。FCC在未列出具體違規事實的情況下撤銷其214牌照，是進一步泛化國家安全、濫用國家力量對中國企業進行的無理打壓，嚴重破壞了美國營商環境，損害了中國企業和包括美國用戶在內的全球消費者的正當權益。美方應撤回對中國企業不公正的決定，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，為中國企業在美投資發展營造公平、公正、無歧視的環境。中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。

中國聯通最新亦發布聲明指，其美洲公司一直以來按照美國法律法規經營，在過去20年來，為客戶提供全球綜合電信服務和解決方案，成為客戶信賴的合作夥伴。此次FCC在未列出具體事實，未經過正當程序的情況下就做出撤銷中國聯通美洲公司214牌照的決定，中國聯通美洲公司將積極維護公司和客戶的合法正當權益。