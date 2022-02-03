IMF：抗擊疫情能推低通脹　加快經濟復甦

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃表示，新冠疫情仍然是全球經濟面臨的最大風險，並正導致許多國家的通脹加劇。

格奧爾基耶娃指出，截至2021年，86個國家的疫苗接種率仍未達到至少40%人口接種的目標，低收入國家的接種率僅為5%，而富裕國家為70%。格奧爾基耶娃敦促加倍努力增加疫苗接種，加強對病毒的防禦，稱這些舉措，再加上多國央行目前正在考慮或已開始加息，將有助於緩解供應鏈干擾並打擊通脹。

她稱，今年世界經濟表現面臨的最大風險仍然是疫情及其造成的干擾。

她承認，事實證明，通脹是一個比預期更嚴重的經濟和社會問題，並表示經濟學家低估了消費延遲和氣候衝擊對食品價格的影響。

格奧爾基耶娃表示，最初預計最早將在2022年上半年得到控制的全球供應鏈中斷可能會持續下去，這歸因於限制和其他因素，包括對電腦和汽車等消費品的需求增加。

她警告稱，俄羅斯和西方國家在烏克蘭問題上的爭端已經推高了能源價格，特別是在歐洲，並使本已不確定的全球經濟前景變得更加複雜。

格奧爾基耶娃表示，美國聯儲局在溝通收緊貨幣政策的計劃方面做得很好，如果能降低出現更多變種和實施更多封鎖的風險，就能幫助供應按時到達，就能幫助經濟更快復甦。