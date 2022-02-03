果粉集結！印度上季iPhone銷售增34%破頂

若按手機價格計算，由於iPhone的平均售價較其餘牌子高，令蘋果公司的收入高於其他競爭對手；報道估計，蘋果公司於該季的收入為20.9億美元(約163.02億港元)，高於三星電子的僅約20億美元(約156億港元)。

Counterpoint孟買合夥人兼研究主管Neil Shah表示，疫情關係，每個人的生活都離不開自己的手機，同時其他的開支亦相對減少，令印度人願意花錢購買高端手機；而對蘋果而言，亦是一個轉捩點。

不過，蘋果公司於印度的市場的發展亦十分鞎難，由於iPhone的價格遠超出當地消費者的承受能力。根據世界銀行數據，印度2020年的人均收入不足2,000美元；而去季iPhone在印度的平均售價為908美元，而小米及三星則分別為172美元及278美元。