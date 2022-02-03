果粉集結！印度上季iPhone銷售增34%破頂
2022年02月03日 15:40
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（Getty Images圖片）
蘋果公司(Apple Inc.)的iPhone於印度的銷售創新高！外媒引述市場研究公司Counterpoint數據報道，iPhone於去年第四季於印度的銷量增加至230萬部，按年增加34%；排在第二及第三名則分別是小米集團(01810)及三星電子，該季分別售出930萬部及720萬部。
若按手機價格計算，由於iPhone的平均售價較其餘牌子高，令蘋果公司的收入高於其他競爭對手；報道估計，蘋果公司於該季的收入為20.9億美元(約163.02億港元)，高於三星電子的僅約20億美元(約156億港元)。
Counterpoint孟買合夥人兼研究主管Neil Shah表示，疫情關係，每個人的生活都離不開自己的手機，同時其他的開支亦相對減少，令印度人願意花錢購買高端手機；而對蘋果而言，亦是一個轉捩點。
不過，蘋果公司於印度的市場的發展亦十分鞎難，由於iPhone的價格遠超出當地消費者的承受能力。根據世界銀行數據，印度2020年的人均收入不足2,000美元；而去季iPhone在印度的平均售價為908美元，而小米及三星則分別為172美元及278美元。